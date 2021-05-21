لفتت فيراري انتباه الجميع بأدائها في التجارب الحرة ليوم الخميس، حيث تقدّم لوكلير ثنائية القلعة الحمراء في الحصة الثانية أمام زميله كارلوس ساينز بفارق عُشر من الثانية فقط.

وقد سجّلت تلك النتيجة أول ثنائية لفيراري في إحدى حصص نهاية الأسبوع منذ التجارب الحرة الثانية لجائزة البرازيل الكبرى في 2019، كما زعزعت من الهيمنة المتوقعة لمرسيدس وريد بُل في موناكو.

هذاو تفاجأ كل من لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن من وتيرة فيراري، إذ يشعران بأنّ نهاية هذا الأسبوع ستشهد معركة ثلاثية حقيقية على الفوز.

من جهته، يشعر لوكلير بأنه ترك "هامش أداء" خلال مجريات الخميس، ما يعني أنّ فيراري ما يزال لديها المزيد من الأداء لاستخلاصه، لكنه واثق كذلك من أن مرسيدس وريد بُل ستحققان خطوات أكبر خلال باقي مجريات الجولة.

فقال: "أثق بأن مرسيدس وريد بُل سيكون لديهما هامش أداء أكبر منا. لذلك علينا ألا ننساق وارء تلك النتيجة أكثر من اللازم. سيكون أمامنا يوم غدًا للعمل بجد، ومن ثم سنرى أين سنتواجد بعد ذلك".

وعند سؤاله إذا ما يشعر بالتفاؤل الذي يُشير إليه المركز الأول الذي حققته فيراري، قال لوكلير: "ليس بعد، أرغب في الانتظار ليوم السبت لنرى. يبدو الوضع جيّدًا، ولكنه الآن يبدو جيّدًا جدًا ليكون حقيقيًا".

وتابع: "لذا دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. يوم السبت سنعلم تحديدًا موقعنا في التصفيات، ومن هناك سنتوجه للسباق".

في المقابل، تفاجأ لوكلير من تقدمه إلى صدارة التجارب الثانية، وذلك بعد أن اصضرّ للتغيب عن معظم الحصة الأولى بسبب مشكلة في علبة التروس تسببت في عدم قيامه بالأميال الكافية لليوم.

حيث عقّب على ذلك قائلًا: "كنت متفاجئًا للغاية بأن الوضع انتهى إلى ذلك (في التجارب الثانية)، كونه من المهم هنا في موناكو أن تقطع أكبر عدد ممكن من اللفات".

وأكمل: "واجهنا حظًا عاثرًا مع مشكلة علبة التروس في الحصة الأولى، حيث قمت فقط بأربع لفات. لكنني شعرت بارتياح كبير مع السيارة في الحصة الثانية، وتمكنت من إكمال تلك اللفة السريعة".