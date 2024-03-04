لوكلير واجه اختلافاً بأكثر من "مئة درجة" في حرارة المكابح خلال سباق البحرين 2024

واجه لوكلير مشاكل قفل مكابح إطاره الأمامي خلال سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

وانطلق أصيل موناكو من المركز الثاني وسرعان ما تعرض لقفل مكابح في اللفة الافتتاحية ليتراجع مع نهاية السباق حتى المركز الرابع.

وكان من المتوقع أن يكون لوكلير أقرب منافسي ماكس فيرستابن الفائز بالسباق، لكن سائق فيراري كشف أن المشكلة بدأت منذ اللفة الافتتاحية، قبل أن يضطر للتعامل معها ومحاولة عدم الضغط كثيراً ما بين اللفتين 15 أو 20.

فقال: "كان الوضع مستحيلاً في أول 15 لفة، فقد كانت المشكلة تزداد سوءاً في كل لفة. كنت أحاول إدارة الكبح طوال الوقت للمنعطفين التاسع والعاشر وبالتالي تراجعت أزمنتي كثيراً لكن المشكلة كانت تزداد سوءاً".

وأردف: "كنت في كل مرة أكبح قبل النقطة المطلوبة بثلاثة أمتار، ورغم ذلك أتعرض لقفل مكابح، من ثم بحدود اللفة 15 أو 20 استقرت المشكلة على حالها".

واسترسل: "قال لي الفريق أن هناك فارقاً أكثر من مئة درجة في الحرارة ما بين المكابح اليمنى واليسرى، وذلك فارق هائل".

واستطرد: "حينها، فهمتُ أنه عليّ إيصال السيارة فقط".

وأضاف: "بصراحة، وبالنظر لتلك المشكلة والسباق برمته، أعتقد أن الوتيرة كانت ثابتة بعد توقف المشكلة عن الازدياد سوءاً، وذلك ساعدني في تقديم وتيرة ثابتة".

وأكد لوكلير أنها المرة الأولى له التي يختبر فيها مشكلة كبح مع السيارة الجديدة، وبالتالي فإن فيراري ستحقق في الأمر لمنع تكرارها في سباق السعودية.

فقال: "الإكمال بالمركز الرابع تتويج لجهد كبير حقاً. لكنني محبط جداً من النتيجة. بصراحة، أعتقد أن المركز الثاني كان ممكناً حقاً اليوم".

وأنهى لوكلير سباقه بفارق أربعين ثانية تقريباً خلف فيرستابن، وأقل بـ 15 ثانية خلف زميله كارلوس ساينز أمامه، وذلك ما يعتبره مفاجئاً بالنظر إلى مشكلة المكابح تلك.

فقال: "لا أعتقد أنه بوسعنا استخلاص أي شيء من السباق. أنا متفاجئ من وتيرتي في القسم الأخير من السباق فقد كانت اللفات جيدة نسبياً رغم أن الشعور خلف المقود لم يكن جيداً أبداً".

وأكمل: "كان عليّ تغيير توازن المكابح بالكامل، والاستعانة بكبح المحرك خاصة وأن المكابح اليمنى لم تكن تعمل كما يجب".

واختتم: "بشكل عام، الوتيرة كانت أفضل مما توقعت مع مشكلة كهذه. لكن من الصعب معرفة الوتيرة الحقيقية الآن".