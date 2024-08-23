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لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري

قال شارل لوكلير أن فريقه فيراري قد يعود لتنافسيته مرة أخرى مع التحديثات الجديدة.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

أبدى شارل لوكلير ثقته بالتحديثات التي يخطط فريقه فيراري لجلبها على سيارة اس.اف-24.

يعتقد المونغاسكي أن فيراري ستعود من جديد إلى معركة الصدارة بعد تراجعها في السباقات الأخيرة، ولا سيما بعد فوزه بسباق موطنه في موناكو.

حيث قال: "لدينا الآن صورة واضحة للغاية لسلوك السيارة، ونعلم الوجهة التي نحتاج لاعتمادها".

وأضاف: "نتأخّر عن منافسينا ببضعة أعشار من الثانية، لكنني واثق بأن التحديثات الجديدة التي سنجلبها على سيارتنا ستسمح لنا بإحراز الخطوة الضرورية إلى الأمام على صعيد الأداء".

وتابع: "الفورمولا 1 باتت تتمحور الآن حول التفاصيل والمكاسب الضئيلة، لذلك أرى بأنني سأستعيد وتيرتي من جديد لبقية هذا الموسم".

وأكمل: "لقد قمت بشحن بطاريتي كاملة خلال العطلة الصيفية، وأنا جاهز للنصف الثاني من الموسم، وكل ما أفكر فيه الآن هو العودة إلى المسار".

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