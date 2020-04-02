لوكلير وألبون ينضمان إلى قائمة المشاركين في السباقات الإلكترونية
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02-04-2020
بات شارل لوكلير وأليكسندر ألبون من بين خمسة أسماء قوية من نجوم الفورمولا واحد الذين سيشاركون في سباق عطلة نهاية الأسبوع الإلكتروني في الفورمولا واحد.
سيعود كل من لاندو نوريس ونيكولاس لاتيفي للمشاركة الثانية كذلك في السباق الإلكتروني المقبل.
سينضم إلى تلك المجموعة من سائقي الفورمولا واحد جوني هيربرت، الذي حقق المركز 13 في سباق البحرين الافتراضي، وكذلك بين ستوكس نجم الكريكت الإنكليزي.
وسيشارك أندريه هيمغارتنر الذي يقود في منافسات السيارات الرياضية، كذلك في الحدث، إلى جانب عدد من السائقين الذين سيعلن عنهم لاحقاً.
وبينما سيقام السباق الافتراضي خلال فترة ما كان ليكون جائزة فيتنام الكبرى، لكنه سيكون على حلبة ألبرت بارك، إذ لا تتواجد هانوي ضمن لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية.
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|قائمة السائقين
|ألكسندر ألبون , شارل لوكلير
لوكلير وألبون ينضمان إلى قائمة المشاركين في السباقات الإلكترونية
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