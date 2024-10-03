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لوكلير: هاميلتون ليس بحاجة لأية نصيحة مني ومتحمس لأرى ما سنقوم به على نفس السيارة

سيجتمع لويس هاميلتون وشارل لوكلير ضمن تشكيلة قوية ستدافع عن ألوان فيراري في الموسم المُقبل، لكن الجميع ينتظرون كيف سيكون توازن القوى بين الثنائي.

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

قال شارل لوكلير أن وجوده لفترة طويلة ضمن صفوف فيراري لن يمنحه أفضلية كبيرة تصل إلى حد حاجة لويس هاميلتون للنصح منه.

لطالما كان لوكلير حريصًا في حديثه كي "لا يتجاوز الحدود" عند سؤاله عما إذا من الممكن أن يتعلم هاميلتون منه عندما سيقودان سيارة فيراري في 2025.

لكن وبينما تخفت إنجازات لوكلير في الفورمولا 1 مقارنة بأحد أعظم – إذا لم يكن أعظم – السائقين في تاريخ البطولة، لكن ليس الأمر وكأن المونغاسكي سيرضى بالمقعد الخلفي وأن يكون السائق الثاني في الفريق.

بيد أن لوكلير بلا شك متحمّس لخوض هذه التجربة مع سائق يملك كل هذا النجاح، ولا يطيق الانتظار كي يتعلم منه بعض الأمور.

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حيث قال: "أتطلع لمعرفة ما قام به على نحوٍ صائب طوال مسيرته ليحصد كل هذا النجاح. لديه قلة من نقاط الضعف، حتى لا أعلم أية نقاط ضعط لدى لويس".

وأضاف: "إنه سائق قوي للغاية ودومًا ما يكون حاضرًا بثبات كبير في الأداء. سيكون من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن أتعلم من لويس وكذلك أن أرى ما يمكنني القيام به على نفس السيارة مقارنة به. هذان الأمران يشكلًا حافزًا كبيرًا بالنسبة لي".

هذا وقد يملك لوكلير أفضلية على هاميلتون في أنه يعرف الجميع في الفريق وكيفية العمل وطريقة استخلاص الأداء من السيارة الحمراء.

لكم وعندما أُشير إليه بأن هاميلتون قد يتعلم منه كذلك، خشي لوكلير بأن يتجاوز الحدود في الحديث عن الأمر ليرد ببساطة قائلًا: "لويس سائق سريع بشكل مدهش. إنه ما يزال لويس هاميلتون، لذلك لا أعتقد بأن يحتاج إلى أية نصيحة مني".

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