لوكلير: نقطة أسرع لفة في السباق "ليست مقياساً للموهبة"

تخطط فيراري في أوستن، لاختبار أداء التحديثات التي أضافتها إلى السيارة وذلك مع الاقتراب من جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد.

وأشار شارل لوكلير إلى أن هذه الجولة ستكون حاسمة فيما يتعلق بالوجهة التطويرية للفريق.

بالمقابل، تكلم أصيل موناكو حول تغييرات القوانين التي صادق عليها المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا" ضمن اجتماع يوم الخميس للتباحث في العديد من المواضيع في مختلف البطولات.

وبدءاً من العام المقبل، لن يتمّ منح نقطة لقاء أسرع لفّة في سباقات الفورمولا 1.

وكان نظام نقطة أسرع لفّة قد دخل حيّز التنفيذ في 2019 كطريقة لزيادة الإثارة ومنح السائقين المتواجدين ضمن العشرة الأوائل شيئاً إضافياً للتنافس عليه.

وفتح ذلك بعض الخيارات الاستراتيجيّة للفرق لمحاولة منع منافسيهم المباشرين من الحصول على النقطة الإضافيّة.

لكنّ نقطة أسرع لفّة لم تُقدّم الإثارة الإضافيّة التي كانت منتظرة، وكانت عادة لقمة سهلة لسائقي الصدارة الذين لديهم فجوة كبيرة أمام من خلفهم لإجراء وقفة صيانة والحصول على إطارات جديدة في اللحظات الأخيرة.

حيث قال لوكلير: "أعتقد أن إزالة نقطة اللفة الأسرع في السباق أمر جيد".

وأكمل: "تسجيل هذه النقطة قد يحصل بالحظ، ويعتمد على وضع السباق، ولا يدل حقاً على أية موهبة".

من جهة أخرى، تكلم لوكلير حول خطط فيراري في أوستن، فقال: "تركيزنا في أوستن منصبّ على قياس أداء آخر التحديثات التي جلبناها".

وأكمل: "اختبرنا تلك التحديثات على حلبات معينة، لكن أوستن بمثابة حلبة متوازنة، وبوسعنا تقييم جميع نواحي السيارة هناك".