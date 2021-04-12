لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق
قال شارل لوكلير أن "نشوة" كارلوس ساينز بالحصول على فرصة الدفاع عن ألوان فيراري في الفورمولا واحد قد ساهمت في رفع المزاج العام لكامل الفريق.
بعد موسم صعب في 2020 حلّت فيه فيراري بالمركز السادس في الترتيب العام، بدا بأنّ الفريق قد أحرز تقدمًا جيّدًا بالتوجّه إلى هذا الموسم، مع تواجد كل من لوكلير وساينز ضمن مراكز النقاط خلال الجولة الافتتاحية في البحرين.
لكنّه كشف الآن كذلك الدور الذي لعبه ساينز في حدوث ذلك التغيير، إذ ومع تحمّس الإسباني لخطوة إنتقاله إلى الفريق من مكلارين، يرى لوكلير بأنّ الجميع في فيراري قد تعززت حماستهم كذلك بسعي الإسباني للقيام بعمل جيّد.
وضمن حديثه خلال حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح لوكلير أنّ ساينز قد جلب بعض المنافع معه إلى الفريق.
فقال: "لقد تواجد في فرق عدّة خلال الأعوام الأخيرة، حيث أعتقد بأنّه من المثير للاهتمام دومًا أن تحصل على فكرة لكيفية عمل خصومك".
وأضاف: "لقد لاحظت على الفور حماسته الهائلة كذلك. إنّه ضمن عامه الأول مع فيراري وبوسعكم رؤية أنه يريد القيا بعمل جيّد للغاية فورًا. تلك النشوة معدية، ولصالح كامل الفريق".
وأردف: "حيث أرى أنه من الجيّد لأي فريق أن يكون لديه سائقان يضغطان من أجل العودة إلى سكة الانتصارات من جديد".