لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

بعد موسم صعب في 2020 حلّت فيه فيراري بالمركز السادس في الترتيب العام، بدا بأنّ الفريق قد أحرز تقدمًا جيّدًا بالتوجّه إلى هذا الموسم، مع تواجد كل من لوكلير وساينز ضمن مراكز النقاط خلال الجولة الافتتاحية في البحرين.

وقد أشار لوكلير بالفعل إلى تمكن فيراري من تغيير المناخ "الغريب" الذي تسبب في تعثّرها مع بداية الموسم الماضي.

لكنّه كشف الآن كذلك الدور الذي لعبه ساينز في حدوث ذلك التغيير، إذ ومع تحمّس الإسباني لخطوة إنتقاله إلى الفريق من مكلارين، يرى لوكلير بأنّ الجميع في فيراري قد تعززت حماستهم كذلك بسعي الإسباني للقيام بعمل جيّد.

وضمن حديثه خلال حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح لوكلير أنّ ساينز قد جلب بعض المنافع معه إلى الفريق.

فقال: "لقد تواجد في فرق عدّة خلال الأعوام الأخيرة، حيث أعتقد بأنّه من المثير للاهتمام دومًا أن تحصل على فكرة لكيفية عمل خصومك".

وأضاف: "لقد لاحظت على الفور حماسته الهائلة كذلك. إنّه ضمن عامه الأول مع فيراري وبوسعكم رؤية أنه يريد القيا بعمل جيّد للغاية فورًا. تلك النشوة معدية، ولصالح كامل الفريق".

وأردف: "حيث أرى أنه من الجيّد لأي فريق أن يكون لديه سائقان يضغطان من أجل العودة إلى سكة الانتصارات من جديد".

هذا وتمثّل تغيير آخر لاحظه لوكلير في العمل بجانب ساينز في أنه أمضى وقتًا معه أكثر بكثير مما أمضاه مع زميله السابق سيباستيان فيتيل.

"الوقت الذي أمضيه مع الفريق هو ذاته دومًا، على الرُغم من أنّه ربما قد يبدو من الخارج أنني أمضي الآن وقتًا أكبر في مارانيللو كوني أنشر المزيد من الصور على وسائل التواصل" قال لوكلير.

وأكمل: "ما تغيّر هو الوقت الذي أمضيه مع زميلي، كونه في الماضي أحيانًا ما كان يحدث ذلك مع سيب (فيتيل). إذ كنت أصل في وقت مغادرته والعكس".

واختتم: "الآن مع كارلوس، نتواجد أحيانًا في ذات الأيام وبالتالي نمضي المزيد من الوقت سويًا".