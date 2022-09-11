لوكلير: نتيجة سباق مونزا كانت محسومة قبل النهاية "المحبطة" خلف سيارة الأمان
اعترف شارل لوكلير بأن نهاية سباق جائزة إيطاليا الكبرى خلف سيارة الأمان كانت "محبطة"، لكن خسارة الفوز كانت محسومة قبل وقت طويل من ذلك.
تصدر سائق فيراري السباق في مراحله الأولى، لكن الفريق آثر استدعاءه للتوقف مبكرًا لتغيير الإطارات عندما كانت هنالك سيارة أمان افتراضية بسبب انسحاب سيباستيان فيتيل.
ووضعته تلك الخطوة ضمن استراتيجية التوقفين، إلى جانب أن التوقف الإضافي والافتقار للوتيرة مقارنة بماكس فيرشتابن تركاه متأخرًا بفارق كبير.
لكن برزت احتمالية أن نشهد معركة نارية في المراحل الختامية مع دخول سيارة الأمان إثر توقف سيارة دانيال ريكاردو المسار.
مع ذلك، ساهم تأخير إزاحة سيارة مكلارين المتوقفة على المسار إلى جانب تأخّر سيارة الأمان لعدة لفات من أجل اللحاق بالمتصدر فيرشتابن في انتهاء السباق خلفها دون إعادة انطلاقة.
ومع اتباع بروتوكولات تم تجاهلها في سباق أبوظبي العام الماضي، أنه بالإمكان استنئاف السباق فقط بعد لفة واحدة من السماح للسيارات المتأخرة بالتجاوز، فلم يكن هنالك مجال لاستكمال التسابق للفة واحدة بمجرد أن عادت السيارات إلى ترتيبها.
وبالحديث عقب السباق، اعترف لوكلير بأنه كان متحمسًا لأن يُستأنف السباق، لكنه أوضح بأن هزيمته من فيرشتابن كانت قد حُسمت أبكر بذلك بكثير.
فقال: "كان الوضع محبطًا في النهاية، كنت أتمنى لو تمكنا من استئناف التسابق، لكن للأسف كنا في المركز الثاني حينها بسبب ما حدث قبل ذلك. لهذا كانت نهاية مؤسفة".
وأضاف: "لكن إجمالًا، قدمت كل ما لدي من أجل المركز الثاني. كنت أتمنى الفوز أمام جمهور التيفوزي الرائع هنا، لكن لم يكن بوسعي ذلك اليوم".
هذا وأوضح لوكلير أنه وفيراري ذهبا مع خيار التوقف المبكر تحت سيارة الأمان الافتراضية للتأكد من تغطية السيارات في الخلف، لكن ذلك كان يعني أن عليهم البحث أعمق فيما إذا كان ذلك الخيار الصائب.
فقال: "لم نعلم ما الذي كانت ستفعله السيارات في الخلف، لذلك ذهبنا مع هذا الخيار".
وحين سئل عما إذا كان راضيًا عن هذا القرار، قال لوكلير: "لقد أنهينا بالمركز الثاني، لذلك لست سعيدًا للغاية بالسباق، لكن نعم، سنعمل على ذلك".
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