لوكلير نادم على عدم الدفاع بشكل أفضل في مواجهة تجاوز بياستري

اعترف شارل لوكلير سائق فيراري بأنه لم يدافع بقوة كافية في مواجهة أوسكار بياستري بينما خسر الفوز بجائزة أذربيجان الكبرى لصالح سائق مكلارين بعد معركة حامية بين الثنائي.

انطلق لوكلير من البول بوزيشن للمرة الرابعة على التوالي في باكو، لكن وبعد سلسلة التوقفات الوحيدة في السباق، تمكن بياستري الذي انطلق من المركز الثاني من القيام بحركة تجاوز رائعة بالتوجه إلى المنعف الأول في اللفة 20 لينتزع الصدارة من المونغاسكي.

وقد ظل لوكلير في ملاحقة الأسترالي لما تبقى من السباق وأقدم على عدة محاولات تجاوز عند ذات المنعطف، لكن إطاراته الهارد تراجع أداؤها ليكتفي في النهاية بالمركز الثاني.

واعترف لوكلير عقب السباق بأنها تفاجأ بحركة بياستري المتأخرة عند المنعطف الأول وأدرك أنه كان ينبغي أن يدافع عوضًا عن العودة إلى خط التسابق في وقت مبكر معتقدًا بأن بياستري كان بعيدًا للغاية ليُقدم على أي شيء.

حيث قال: "بصراحة، لقد خيرنا السباق عندما لم أدافع كما ينبغي في نهاية المقطع المستقيم. لكن هذا ما حصل وفي بعض الأحيان ترتكب الأخطاء وسأتعلم من ذلك".

وأضاف: "عندما تجاوزني أوسكار، قلت في نفسي: حسنًا، الأمر يعتمد الآن على حفاظي على هدوئي ومحاولة الحفاظ على هذه الإطارات ومن ثم تجاوزه لاحقًا".

وتابع: "لكن الأمر في الواقع كان أصعب من هذا ولم أتمكن حتى من الاقتراب منه على المقاطع المستقيمة. أعتقد بأن مكلارين ربما كانت لديها ارتكازية أقل بعض الشيء وعليه كانوا سريعين جدًا على الخطوط المستقيمة وكنا نحن أسرع بعض الشيء في المنعطفات".