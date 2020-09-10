لوكلير: موجيللو أفضل لفيراري بالمقارنة مع السباقَين الماضيين

تزور قافلة الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع حلبة موجيللو التي وقع ضمّها إلى روزنامة البطولة على إثر أزمة وباء كورونا.

وبالرغم من طبيعتها عالية السرعة، إلّا أنّ لوكلير يعتقد بأنّ الوضع سيكون أفضل في موجيللو، مُشيرًا إلى أنّ التحدّي الجسديّ سيكون أفضل بعد أن واجه صعوبات على ذات الحلبة عندما خاض يوم تصويري ترويجي عليها قبل بضعة أشهر إثر فترة الإقفال.

وقال سائق فيراري: "لا أعلم، لكن لديّ شعورٌ بأنّ الوضع سيكون أفضل من الجولتَين الماضيتين لنا على صعيد الأداء. آمل أن يتأكّد ذلك غدًا".

وأضاف: "يجب أن يكون الوضع إيجابيًا أكثر هنا، وسنرى كيف ستجري الأمور".

ثمّ تابع: "من الناحية الجسديّة فقد خضنا يوم تصوير ترويجي قبل بضعة أشهر هنا وكانت العودة للقيادة على حلبة مثل هذه صعبة جدًا، لكن سيكون الوضع على ما يرام بعد أن أكملنا الكثير من السباقات منذ ذلك الحين".

كما أشار لوكلير إلى أنّه عانى من بعض آلام الظهر على إثر الحادث الذي تعرّض له على سرعة عالية في سباق مونزا، لكنّه أكّد بأنّ كلّ شيء على ما يرام لنهاية هذا الأسبوع.

وقال: "أشعر بأنّني على ما يرام، أجريت المزيد من الفحوصات يوم الإثنين، لكنّ كلّ شيء على ما يرام. عانيت من بعض الألم في ظهري بعد الحادث، لكنّني أصبحت على ما يرام بدءًا من يوم الإثنين".