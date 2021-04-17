لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا

تمكنت فيراري من الإنهاء ضمن المراكز الستة الأولى في حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية لجولة إيميليا رومانيا في الفورمولا واحد، لتحرز خطوة مثيرة للإعجاب إلى الأمام مقارنة بجولة البحرين الافتتاحية، حين عانت في مواجهة مكلارين متصدرة فرق الوسط.

وأوضح لوكلير أن أداء السيارة كان "رائعاً" خلال التجارب، بالرغم من المشكلة في التجارب الحرة الأولى والحادثة المتأخرة في التجارب الحرة الثانية، لكنه يشعر أن مثل هذا التقدم مردّه إلى خصائص الحلبة نفسها.

فقال: "ما حصل متعلق بالمسار ودرجة الحرارة، لأننا لم نغير في السيارة على الإطلاق".

وأكمل: "لكن الشعور على متن السيارة أفضل بكثير في هذه الظروف. السيارة كانت رائعة حتى الآن، حتى بالمقارنة مع الموسم الماضي، تبدو أفضل بكثير. التماسك جيد، التوازن جيد. وكانت ثقتي مرتفعة للغاية خلف المقود".

وأكمل لوكلير التجارب الحرة الثانية بفارق نصف ثانية خلف زميله كارلوس ساينز، وذلك بعد أن شُطب زمن لفته نظراً لتجاوز حدود المسار. وكان توقيته ذاك ليعني أنه الأسرع بين الجميع، لو بقي من دون شطب.

لكن أصيل موناكو شكك بالفارق بالمقارنة مع مرسيدس وما يعنيه ذلك حيال وتيرة فيراري في إيمولا.

فقال: "الشعور أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، لكن علينا الانتظار لنرى مقدار الضغط الذي بوسعنا تقديمه خلال التصفيات".

وأكمل: "الآن، من الصعب التصديق بأننا قريبون لهذه الدرجة من فريقي الصدارة. أنا واثق أنهما ما زالا يمتلكان المزيد من الأداء. لذا سننتظر ونرى".

وكان لوكلير قد تعرض لحادثة في مخرج منعطف "ريفاتزا" مع بقاء دقيقتين على نهاية الحصة الثانية، لكنه ما زال متفائلاً حيال الأداء الإجماليّ.

فقال: "الشعور على متن السيارة جيد. التجارب الحرة الثانية كانت تنافسية جداً. حُذف زمن لفتي بسبب خروج طفيف عن المسار، لكن لا بأس، التصفيات هي الأهم".

واختتم: "لكن الأداء كان موجوداً كذلك. كما أن الوتيرة جيدة. ارتكبتُ خطأ في المنعطف الأخير وارتطمتُ بالحائط، لكن نعم، من الأفضل التعرض لمثل هذه الأخطاء الآن، وليس خلال السباق!".