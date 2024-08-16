لوكلير: من الأسهل تحمّل اللوم حيال الأخطاء في فيراري تحت قيادة فاسور

غيّر فاسور الثقافة داخل فيراري نحو الأفضل منذ استلامه دفّة قيادة الفريق وفق ما يراه شارل لوكلير.

استلم فاسور منصب مدير الفريق في يناير 2023 واعتمد مقاربته الخاصة، وذلك بعد أيّامٍ من انتقاد فيراري حيال ليس فقط افتقارها للأداء، لكن حيال تكرار الأخطاء وعدم استغلال أقصى النتائج تحت قيادة المدير السابق ماتيا بينوتو.

وظهر عقليّة الفرنسي ضمن حواره مع النسخة الإيطاليّة من موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مايو الماضي، حيث نادى بمقاربة تقضي على التقاعس، حيث قال: "لو بدأت بالاقتناع بأنّ ما تقوم به جيّد، فإنّ تلك بداية النهاية".

من جانبه قال لوكلير أنّ الديناميكيّة داخل الفريق تغيّرت في العديد من الأشكال منذ انضمام فاسور، بما في ذلك الأخطاء ونقاط الضعف التي أصبح الاعتراف بها أسرع الآن، وهو ما يُؤدّي إلى التوصّل إلى حلول أسرع.

وقال لوكلير ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ الجميع أصبح يتحلّى بمسؤوليّة أكبر، وكلٌ في موقعٍ أفضل لتقديم 100 بالمئة والكلّ يتحلّى بثقة فريدريك، وهو أمرٌ جيّدٌ جدًا".

وأضاف: "فريدريك كان جيّدًا جدًا في وضع الأشخاص المناسبين في أفضل الظروف الممكة من أجل السماح لهم بتقديم أفضل مستوياتهم. هذا هو الجانب الذي تغيّر فيه الوضع، وتغيّرت فيه المقاربة".

ويُمكن النظر إلى مثالٍ جيّدٍ على ذلك في الفشل النسبي لتحديث الأرضيّة المعتمد في جائزة إسبانيا الكبرى، والذي لم تكن فيراري قادرة على استغلاله بالنظر إلى تسبّبه في مشكلة الارتدادات.

وقال لوكلير في هذا الصدد: "تطلّب الأمر منا ثلاثة أو أربعة سباقات، لكنّ الجميع أدرك نقاط الضعف في ما جلبناه على السيارة. وربّما لم يكن ذلك بذات السهولة في السابق. لذا أعتقد بأنّنا في موقعٍ أفضل في الفريق".

وأكمل: "حقّقنا تقدّمًا كبيرًا جدًا في الأشهر السبعة أو الثمانية الماضية قبل برشلونة. كنّا صادقين مع أنفسنا وأدركنا ما قمنا به على نحوٍ خاطئ. وأنا واثقٌ من أنّنا سنعود إلى منحى جيّد".

ثمّ تابع: "حقيقة أنّنا فيراري بشكلٍ عام، كلّما حدث شيء ما في فيراري، فإنّ ذلك يخلق فوضى أكثر من أيّ فريقٍ آخر. هذا ما نحتاج لأن نكون جيّدين فيه، أنّه كلّما تواجدنا في تلك الظروف، فإنّنا نركّز على أنفسنا فقط، ونُحاول الابتعاد عن كلّ الضجيج المحيط والتعلّم من الخطأ واستغلال ذلك بشكلٍ إيجابي".

وعلى صعيد مغادرة إنريكو كارديلي نحو أستون مارتن، قال لوكلير أنّه يثق بنظرة فاسور بنسبة 200 بالمئة.