لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا
قال شارل لوكلير سائق فيراري أن مكلارين أظهرت سرعة "لا تصدّق" خلال القسم الأخير من سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
أنهى أصيل موناكو السباق في إيمولا بالمركز الثالث خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ولاندو نوريس سائق مكلارين.
ورغم أن فيراري كانت المرشّح الأول لمجاراة ريد بُل في إيمولا خاصة عقب التحديثات الجديدة، لكن مكلارين برزت كقوة ضاربة، حتى أن نوريس امتلك السيارة الأسرع في القسم الثاني للسباق.
وحاول لوكلير مهاجمة نوريس حيث اقترب منه كثيراً خلال القسم الثاني على إطارات هارد، لكنه ارتكب خطأ ومن ثم ابتعد عنه ولم يتمكن من الاقتراب مجدداً.
رغم ذلك، أبدى لوكلير رضاه عن الوصول لمنصة التتويج، فقال: "على الأقل حققنا منصة تتويج. أنا لا أكون مسرور جداً إلا عند الفوز، واليوم لم نفلح في ذلك".
وأكمل: "كنا سريعين جداً في بداية القسم الثاني على إطارات هارد، وبدأت بالهجوم لمحاولة الضغط على لاندو لكنهم كانوا سريعين بشكل لا يصدق في النهاية".
وأردف: "بشكل عام، أعتقد أن وتيرتنا في السباق كانت قوية للغاية اليوم".
وأضاف: "لم تكن كذلك في التصفيات. لكن نعم على أية حال، من المذهل التواجد على منصة التتويج من أجل التيفوزي هنا".
وتعليقاً على جولة موناكو المقبلة، أكد لوكلير أنها ستكون جولة خاصة جداً بالنسبة له.
فقال: "نعم، بالتأكيد ستكون موناكو جولة خاصة جداً بالطبع".
وأكمل: "بنفس أهمية الجولة هنا في إيمولا".
واختتم: "من الواضح أن هناك الكثير من الجمهور الأحمر ومن الرائع دوماً رؤية ذلك".
لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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