لوكلير: معركة فيراري في سباق إيطاليا مثالٌ "عما يجب أن يكون عليه التنافس دوماً"

حققت ريد بُل الثنائية على حلبة مونزا، بينما سجل سائقها ماكس فيرستابن رقماً قياسياً تاريخياً بعدد الانتصارات المتتالية، حيث كان فوزه في إيطاليا هو العاشر على التوالي له.

أما المركز الثالث على منصة التتويج فقد شغله كارلوس ساينز، صاحب قطب الانطلاق الأول والذي رغم أنه نجح بصد هجمات فيرستابن لـ 15 لفة بعد الانطلاقة، لكنه تراجع للمركز الثالث.

وخاض الإسباني معركة شرسة للدفاع عن ذلك المركز في مواجهة زميله لوكلير خلال القسم الأخير من السباق أمام التيفوزي.

لكنه تشبّث بمركزه حتى اجتياز العلم المرقط، منهياً السباق أمام أصيل موناكو.

وأوضح لوكلير بأنه استمتع بالمعركة تلك، التي أكد أنها ذكرته بمنافسات "الكارتينغ" مشيراً أنها مثال "عما يجب أن يكون عليه التنافس دوماً".

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "لقد استمتعت بهذه المعركة شخصياً. هذا ما يجب أن يكون عليه التسابق دوماً، من وجهة نظري".

وأكمل: "لقد ذكرتني بسباقات الكارتينغ حين تنافس على الحدود القصوى وتلاحق خصمك طوال الوقت".

وأردف: "مع ’دي آر أس’ كنا قادرين على البقاء قريبين جداً من بعضنا. مع كارلوس كانت المعركة على الحدود القصوى بالفعل".

وأشار لوكلير إلى أنه ورغم المنافسة القوية لكن لا يوجد أي انزعاج بين الزميلين، لكنه يعتقد بأن فريدريك فاسور مدير الفريق، قد لا يكون مسروراً من مشاهدة مثل تلك المعركة.

فقال: "كانت معركة متقاربة جداً، جداً. وفي لحظات معينة أحسست بأننا على حافة الخطر".

وأكمل: "كنا نتحرك كلانا كثيراً تحت الكبح لكن في النهاية، أنا لا أشتكي".

وأردف: "هذا ما أحبه في السباقات، الأدرينالين الذي يتدفق في عروقك أثناء المنافسة. كان ذلك ممتعاً حقاً".

واسترسل: "نتيجة المعركة كانت تعني لنا كثيراً، لأن كلانا يريد التواجد على منصة التتويج في مونزا، لذا قدمنا كل ما بوسعنا".

واستطرد: "سنجلس سوية مع فريدريك - أنا واثق أنه بحاجة لبعض الراحة الآن لأن قلبه كان يدقّ بشدة في تلك اللفات الأخيرة!".

وكان فاسور قد ألقى بمزحة أكد فيها أنه لا يريد مشاهدة أية لقطات إعادة، مؤكداً أنه سيتكلم مع سائقَيه. لكنه بالمقابل عبّر عن سروره لعدم تطبيق أوامر الفريق خلال المنافسة.

حيث قال: "أنا أؤيد بشكل كبير فكرة ’لندعهم يتنافسون’".

وأكمل: "قلت لهم ’لا للمخاطرة’. سنخوض نقاشاً بعد السباق".