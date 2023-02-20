لوكلير "معجبٌ جدًا" ببداية فاسور على رأس فيراري
قال شارل لوكلير أنّه "معجبٌ جدًا" ببداية فريدريك فاسور" على رأس فريق فيراري للفورمولا واحد على إثر قدومه من صفوف ألفا روميو.
بدأ فاسور بالإشراف على فريق فيراري للفورمولا واحد في يناير من هذا العام بعد استقالة ماتيا بينوتو المدير السابق بنهاية الموسم المنقضي إثر موسم 2022 المخيّب للآمال.
وجاءت هذه الخطوة لتعيد جمع لوكلير وفاسور بعد أن سجّل لوكلير بداية مسيرته في الفورمولا واحد في صفوف ألفا روميو في 2018، وذلك بعد أن تسابق مع فريق آرت الذي كان يقوده فاسور في الجي بي 3 في 2016 كذلك.
"أنا معجبٌ جدًا بكيفيّة تقديم نفسه للفريق" قال لوكلير حول المدير الجديد للفريق.
وأضاف: "فيراري مختلفة جدًا عن أيّ فريقٍ آخر اعتاد عليه سابقًا. فيراري ضخمة. وحالما وصل إلى هنا، فقد فهم بشكلٍ جيّدٍ جدًا طريقة عمل فيراري منذ اليوم الأيّام القليلة الأولى".
وأردف: "إنّه واضحٌ للغاية في ما يريده، وهو جيّدٌ جدًا على صعيد وضع الأفراد في الجو والذهنيّة المناسبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم. وذلك مهمٌ للغاية".
وأكمل: "ذلك ما يجلبه معه إلى فيراري، وأنا متأكّدٌ من أنّ ذلك جيّد".
كما سُئل لوكلير خلال حدث إطلاق سيارة 2023، الذي حظي بالكثير من المديح، عن وضع عقده مع فيراري، حيث تنتهي صفقته الحاليّة مع الفريق بنهاية 2024.
لكنّ لوكلير أصرّ على أنّ أمامه موسمين كاملين، وأنّ الوقت لا يزال مبكّرًا للغاية الآن للتباحث في تجديد العقد أو اتّخاذ أيّ قرارٍ بشأن البحث عن مكانٍ آخر.
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