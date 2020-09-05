لوكلير: معاناتنا أكثر ألمًا في مونزا بعد الإخفاق في التجارب التأهيلية

لم يتمكّن لوكلير من إحراز نتيجة أفضل من المركز الـ 13 حيث خرج من القسم الثاني من التصفيات، في حين اكتفى زميله سيباستيان فيتيل بالمركز الـ 17 على شبكة الانطلاق.

وبالتالي هذه هي المرّة الأولى منذ العام 1984 التي لا تتواجد فيها فيراري ضمن المراكز العشرة الأولى على شبكة الانطلاق لجائزة إيطاليا الكبرى.

وتأتي هذه النتيجة بعد أيامٍ قليلة من نهاية سباق بلجيكا الذي شهد خيبة أمل كبيرة للحظيرة الإيطالية وسط معاناة الفريق على الحلبات المتطلبة للسرعات القصوى.

وقال لوكلير "كانت توقعاتنا معتدلة عند قدومنا إلى هذه الحلبة. نعلم بأنّ حلبتَي سبا-فرانكورشان ومونزا من الأسوأ بالنسبة لنا، حيث من المحتمل أن تكون هناك حلبة أخرى سيئة لنا في وقتٍ لاحق من العام. الأمر على هذا النحو، إنه صعب، لأنه بمجرد القيام بلفة جيدة وتسجيل المركز الـ 13 فإنك لن تشعر بالرضا".

وأضاف "الأمر هكذا في الوقت الحالي، إذ أنني بحاجة إلى استخراج أقصى حدّ من السيارة في الوضع الذي نحن فيه، وهذا ما أحاول القيام به. ومن المؤكّد بأنّ الوضع يصبح أكثر ألمًا في السباق الذي يُقام في إيطاليا. هذا هو الوضع بالنسبة لنا في الوقت الحالي للأسف".

وتابع قائلاً "نحن بحاجة إلى العمل حيث نأمل أن نكون في حالٍ أفضل على حلبة موجيللو التي تُعتبر موطنًا لفيراري كذلك".

كما حاول لوكلير الحفاظ على تفاؤله قائلاً "آمل أن نرى ضوءًا في نهاية النفق بدءًا من السباق التالي، كون هاتين الجائزتين كانتا صعبتين علينا. لم نجد طريقة الخروج حتى الآن، إذ علينا الحفاظ على رباطة جأشنا حيث تنتظرنا أيام أفضل".