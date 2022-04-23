لوكلير: "معالجة" فيراري لظاهرة التحبّب ستُعيدني إلى المنافسة على الفوز في إيمولا

تصدّر متصدّر البطولة معظم السباق القصير بعد انتزاعه الصدارة من غريمه سائق ريد بُل، ورفع الفارق بينهما إلى 1.7 ثانية في مرحلة ما.

لكنّ الوضع انقلب بدءًا من اللفّة الـ 15 عندما بدأ فيرشتابن بتسجيل أسرع أزمنته الشخصيّة ليُقلّص الفارق بينهما ويدخل ضمن مجال "دي آر اس".

وتمكّن الهولندي إثر ذلك من تجاوزه مع بداية اللفّة ما قبل الأخيرة، حيث قال لوكلير أنّ إطاراته تضرّرت نتيجة محاولاته المبكّرة لبناء أفضليّة أمام فيرشتابن.

وقال: "لقد حصلت على انطلاقة جيّدة جدًا. لم نكن جنبًا إلى جنب في المنعطف الأوّل وكان بوسعي التركيز على سباقي منذ تلك اللحظة".

وأضاف: "حاولت الضغط في البداية لبناء الفارق مع ماكس وعدم السماح له بالتواجد ضمن مجال "دي آر اس" لأنّني علمت بأنّني سأكون عرضة للخطر في حال حدث ذلك".

وأكمل: "لكنّني دفعت الثمن لاحقًا في السباق بعد مواجهتي لبعض التحلّب وعانيت في آخر لفّتين أو ثلاث حينها".

نتيجة لذلك يعتقد لوكلير أنّ معالجة التحبّب وإيجاد حلٍ قبيل السباق الرئيسي غدًا الأحد هو الدرس الأساسي للخروج به من السباق القصير.

كما قال أنّ هكذا "علاج" سيضعه ضمن دائرة المنافسة على الفوز عوضًا عن التعويل على عامل السحب القوي بالخروج من المنعطف الأخير.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هذه النتيجة ستنعكس في السباق الرئيسي، أجاب لوكلير: "أعتقد بأنّ الوتيرة متشابهة للغاية بين فيراري وريد بُل".

وأضاف: "ما أحدث الفارق في النهاية هي مرحلة التحبّب التي مررت بها. لو تمكّنا من معالجتها للغد، فأنا متأكّدٌ من أنّنا سنكون ضمن دائرة المنافسة على الفوز. ما عدا ذلك فسيكون الوضع أكثر صعوبة".

وكان فيرشتابن قد لاحظ أنّ غريمه تمتّع بوتيرة أفضل قبل وصول إطاراته إلى حدّ نهايتها، وهو ما سمح له بتقليص الفارق معه بعد أن اختار "لعبة الانتظار" في البداية.

لكنّ فيرشتابن يعتقد بأنّ استخدام إطارات "ميديوم" في السباق الرئيسي، في حال لم تتهاطل الأمطار المتوقّعة، قد يُغيّر ترتيب المنافسة.

وقال: "سارت الأمور لصالحنا اليوم على هذه التركيبة. لنرى ماذا سيحدث الغد، بالطبع أنا سعيدٌ بهذا اليوم".

وأكمل: "لكنّني أعلم أنّ تركيبات الإطارات المختلفة ستلعب دورًا غدًا، وقد يُصبح الوضع مختلفًا".