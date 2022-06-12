لوكلير مصدوم من كوارث موثوقيّة فيراري الأخيرة

عانى أصيل موناكو من العطل الثاني لمحرّكه في غضون ثلاثة سباقات اليوم الأحد بعد أن تسبّب عطلٍ في انسحابه من سباق باكو أثناء تواجده في الصدارة.

وتركت المشكلة الأخيرة، التي جاءت بعد سباقين فقط من عطل محرّكه الذي كلّفه الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى، الباب مفتوحًا على مصراعيه لغريمه ماكس فيرشتابن لتعزيز صدارته للترتيب العام بفوزه بسباق الأحد.

وقال لوكلير أنّه يصعب تقبّل ألم انسحابه الأحدث، كونه لا يرى شرحًا منطقيًا لسبب معاناة فيراري الآن من ضعف الموثوقيّة بعد أن فازت بسباقَين من أصل الثلاثة الأولى من الموسم.

وقال أصيل موناكو لقناة "سكاي": "كنّا سريعين ولم نواجه مشاكل موثوقيّة كبيرة في الجزء الأوّل من الموسم".

وأضاف: "أمّا الآن فيبدو أنّ لدينا بعض مشاكل الموثوقيّة بالمقارنة مع بداية الموسم، بالرغم من أنّنا لم نُغيّر أيّ شيء. بل يُمكن القول أنّنا جعلنا المحرّك أفضل".

وأكمل: "لذا من الصعب فهم ذلك الآن. لكن من الواضح أنّ علينا تحليل كلّ ذلك. ليست لديّ صورة كاملة عمّا حدث اليوم".

وحثّ لوكلير فريقه فيراري على الوصول إلى جذور المشاكل التي وقعت في الأسابيع الأخيرة لضمان عدم تركه من دون أيّ مكسبٍ من وتيرة سيارة "اف1-75" القويّة.

وقال في هذا الصدد: "هذا مؤلم. نحتاج حقًا للنظر في ما حدث كي لا يتكرّر. لا أجد العبارات المناسبة لوصف ذلك حقًا. إنّه أمرٌ مخيّبٌ للآمال. نحتاج للنظر في ذلك".

وجاء انسحاب لوكلير في إسبانيا ليُكلّفه مكوّنات قيّمة من المحرّك ومن الممكن أن يؤدّي عطل أذربيجان إلى دفعه للحصول على مكوّنات جديدة تضعه على شفير العقوبات.

"لا أعلم، ليست لديّ أيّة أنباء" قال لوكلير بشأن وضع العقوبات، وأضاف: "من الواضح أنّ هناك خيبة أمل. وصلت من السيارة مباشرة إلى هنا ولم أتحدّث إلى أيّ أحدٍ من الفريق، لذا لا أعلم ما حدث".

وجاء انسحاب لوكلير ليُفاقم خيبة أمل فيراري بعد انسحاب زميله كارلوس ساينز الإبن مبكّرًا بسبب مشكلة هيدروليكيّة.