لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

تواجه فيراري حالياً معركة في مواجهة مكلارين على المركز الثالث ضمن بطولة المصنعين، وخلف فريقي الصدارة مرسيدس وريد بُل.

وأحرزت العلامة الإيطالية قطب انطلاق أول مرتين بفضل لوكلير، إضافة إلى منصة تتويج في موناكو مع كارلوس ساينز، لكنها تتأخر خلف مكلارين بفارق 19 نقطة.

وفي الموسم المقبل، سيتم تقديم حزمة قوانين ثورية قد تغير وجه البطولة، وتبرز منافسين جدداً على اللقب.

وكشف لوكلير أنه يحث فيراري على التركيز بأكبر قدر ممكن على سيارة 2022، مؤكداً أنه سيكون مسروراً بالتضحية بالمركز الثالث هذا الموسم، مقابل فرصة المنافسة على اللقب في 2022.

فقال ضمن برنامج "بيوند ذا غريد" الإذاعي عبر الإنترنت: "إن كان لدي عقد أمامي يقول بالتضحية بموسم 2021 مقابل أداء تنافسي في 2022، فسأكون مسروراً بالقبول له، لكن لا شيء مضمون للأسف".

وأكمل: "أنا أحث الفريق على التركيز بشكل أكبر على سيارة 2022. أعتقد أن هذا واضح للجميع. موسم 2022 يمثل فرصة هائلة للجميع. لأنها بداية حقبة جديدة ستستمر لفترة طويلة".

واسترسل: "ما زلنا هذا الموسم ننافس مكلارين على المركز الثالث، لكن في نهاية المطاف، نعلم أن هدفنا المنافسة على المركز الأول قريباً جداً وهذا سيكون في 2022 وليس هذا الموسم".

وتابع: "لذا سأكون مسروراً بالتخلي عن معركة المركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على المركز الأول في 2022".

من جهته، كشف لورون ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري أن "90 - 95" بالمئة من تركيز الفريق منصبّ بالفعل على سيارة الموسم المقبل، بينما أشار مؤخراً إلى عدم وجود أية تحديثات إضافية لحل نقاط ضعف السيارة الحالية.

يشار أن الفريق شهد قفزة جيدة في الأداء مقارنة بالموسم المروع العام الماضي، والذي تراجعت فيه فيراري حتى المركز السادس، ليصبح أسوأ موسم للحصان الجامح منذ 40 عاماً.