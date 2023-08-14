لوكلير مستعد "للضغط" نحو عقد جديد مع فيراري رغم الخيارات الأخرى
قال شارل لوكلير أنه مستعد "للضغط" نحو عقد طويل الأمد مع فريقه الحالي فيراري، رغم وجود خيارات أخرى متاحة له في الفورمولا واحد.
يمتد عقد أصيل موناكو حتى نهاية موسم 2024، لكن لم يكن هناك استعجال من قبله أو من طرف فيراري، لتمديد ذلك العقد.
هذا التأخير بالإضافة إلى الموسم المحبط مع العلامة الإيطالية حتى الآن وعدم تقديم النتائج المطلوبة، جميعها عوامل أدت لظهور شائعات وتكهنات حيال محاولات فرق أخرى ضمّ لوكلير إلى صفوفها.
وتبدو فرق مثل مرسيدس، أستون مارتن وريد بُل، خيارات ممكنة نظرياً بحلول موسم 2025.
لكن وبالرغم من وجود مثل تلك الخيارات، لكن لوكلير تكلم بوضوح حول منح فيراري الأولوية لأنه يريد تحقيق حلمه بإحراز لقب بطولة العالم على متن السيارة الحمراء.
وضمن كلامه في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح لوكلير أنه من الطبيعي له تقييم خياراته، لكن هذا لم يؤثر على التزامه بالبقاء مع فريقه الحالي.
فقال: "بالطبع، أعتقد أن كل سائق يقيّم خياراته المختلفة".
وأكمل: "لكنني أكنّ حباً كبيراً لـ فيراري. أولى أهدافي وأحلامي أن أصبح بطلاً للعالم مع فيراري، وهذا أهم من أي شيء آخر".
وتابع: "لذا، إن كانت هناك فرصة ولو ضئيلة لذلك، فلا شكّ لديّ بأنني سأضغط سعياً للبقاء هنا".
بالمقابل، أوضح لوكلير أنه مدرك تماماً للصعوبات التي واجهت الفريق هذا الموسم، لكنه شدد على عدم وجود سبب يمنعهم من التقدم.
فقال: "أعتقد أن الجميع غير مسرورين من الوضع الحالي اليوم. نحن نريد الفوز".
وأكمل: "لكنني أحب فيراري. أشعر أنهم عائلتي. لا يمكنني قول المزيد لأننا لم نخض أية نقاشات بعد حول أي شيء ما عدا بعض النُكات هنا وهناك".
كما قلل لوكلير من التكهنات التي أشارت إلى قلقه حيال التأخير في مفاوضات العقد، حيث أكد أن فيراري تريد التركيز على تحسين السيارة.
فقال: "أعتقد أن المسألة لا تشكل أولوية في الوقت الراهن: ليس بالنسبة لي أو الفريق. نحن ببساطة نركز على التحسّن وهذا هو الأمر الأهم".
واختتم: "علينا العودة للمنافسات بأسرع وقت ممكن. من ثم سنرى. لكن مجدداً، أنا أحب فيراري وأشعر أنني في منزلي".
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