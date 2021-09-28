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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

يرى شارل لوكلير سائق فيراري أنها "مسألة وقت" قبل أن يحرز لاندو نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد، مبدياً تعاطفه بعد خسارة سائق مكلارين لفوزٍ كان في متناول اليد خلال سباق جائزة روسيا الكبرى.

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

أحرز نوريس قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته خلال تصفيات سباق سوتشي، وبدا أنه يسير على طريق تحقيق أول فوز له قبل أن تتسبب الأمطار في تعثّر سعيه خلال اللفات الأخيرة.

وقرر سائق مكلارين في البداية عدم دخول منصة الصيانة لتبديل الإطارات، لكنه اضطر في النهاية إلى ذلك ما أدى لتراجعه حتى المركز السابع، بينما فاز لويس هاميلتون بالسباق.

وشعر نوريس بأنه "محطم" بعد السباق، لكنها لم تكن المرة الأولى التي تتبخر فيها آمال سائق يافع بتحقيق الفوز.

حيث كان يتجه لوكلير لتحقيق الفوز بسباق البحرين 2019 عندما تسببت مشكلة في محركه بإبطائه واكتفائه بالمركز الثالث، بينما تعرض جورج راسل وأليكسندر ألبون لمواقف مماثلة خلال الموسمين الماضيين.

وأشار لوكلير إلى أنه "من الصعب" التعامل مع خسارة الفوز بتلك الطريقة، وأن لوريس قد يشعر بثقل المسؤولية على كاهله لعدم دخوله منصة الصيانة مبكراً.

لكنه أكد أنّ البريطاني اليافع سيتعافى ويحرز فوزه الأول في نهاية المطاف.

فقال: "من الواضح أنه بوسعي تخيل شعوره".

وأكمل: "ربما كان ذلك جزءاً من عملية اتخاذ القرار في مثل تلك الظروف، ربما يشعر بالذنب الكبير للغاية".

وتابع: "لكنه سائق رائع. أعتقد أنه أثبت ذلك عدة مرات هذا الموسم. لقد قدم موسماً قوياً جداً، وأنا واثق أنه سيتعلم مما حصل".

واسترسل: "إنها مسألة وقت قبل أن يحرز فوزه الأول، لذا نعم، لا أعتقد أنه يجب أن يشعر بالسوء من نفسه بعد السباق".

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بالمقابل، كاد راسل أن يحرز فوزه الأول عندما قاد بديلاً عن لويس هاميلتون - المصاب بفيروس كورونا حينها - على حلبة الصخير العام الماضي، قبل أن تتسبب مشاكل في استراتيجية مرسيدس وانثقاب إطاره، بحرمانه من ذلك.

حيث قال: "إنه كابوس كل سائق، أن يتصدر السباق ومن ثم تبدأ الأمطار بالهطول، لذا أعلم تماماً ما يشعر به لاندو".

واختتم: "لقد مررت بموقفه العام الماضي. وأعلم ذلك الشعور. لكن سيحصد الكثير من الانتصارات مستقبلاً".

 
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