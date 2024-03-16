لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن تتمكن فيراري من تسليط الضغط على ريد بُل في 2024
كشف شارل لوكلير سائق فيراري عن توقعاته إزاء الفترة الزمنية التي تحتاجها قلعة مارانيللو لبدء تسليط الضغط على ريد بُل خلال موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.
شارل لوكلير، فيراري
زاك موجر/ صور لات
افتتح لوكلير موسم 2024 الجاري بمنصة تتويج في سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، بعد أسبوع من مركزٍ ثان آخر حققه زميله كارلوس ساينز في البحرين.
وكان لوكلير قد انطلق ثانياً خلف صاحب قطب الانطلاق الأول والفائز بالسباق، ماكس فيرستابن، في كلا السباقين، وهذه تعتبر بداية جيدة للغاية مقارنة بموسم 2023 المنصرم.
ورغم فارق 18 ثانية الذي فصل لوكلير عن الفائز في جدة، لكن أصيل موناكو يرى أن التقدم الذي حققته فيراري حتى الآن إشارة على قدرتها في مجاراة ريد بُل وتسليط الضغط عليها، في حال واصل الفريق معدل التقدّم ذاته.
فقال: "لو نظرنا إلى آخر ستة سباقات، سبعة أشهر، كنا الفريق الذي تحسّن بالشكل الأكبر، ونحن نغلق الفارق ببطء".
وأكمل: "ما زال الفارق كبيراً للغاية، لكن وفي حال واصلنا العمل على هذا المنوال، فإنها مسألة وقت قبل أن نبدأ بتسليط مزيد من الضغط على ريد بُل".
لكن لوكلير قلل بالمقابل من أي تقدم كبير على المدى القصير، حيث ستواصل فيراري العمل بحزمتها الحالية في جائزة أستراليا الكبرى المقبلة في ملبورن.
فقال: "لا أعتقد أننا سنجلب أموراً جديدة في ملبورن، ومن دون تحديثات وقطع جديدة، فإننا سنحاول تقديم أقصى ما يمكن من الحزمة التي نمتلكها حالياً".
وأكمل: "لذا، هذا وضعنا الحالي. سننتظر على الأغلب لنرى النواحي التي نحتاج لتحسينها في السيارة. على أمل أن يقرّبنا ذلك بشكل أكبر من ريد بُل".
وحين سُئِل من قبل قناة "سكاي سبورتس اف1" لاحقاً حول مقدار التحسّن المتوقع، أجاب: "هناك 3 أو 4 أعشار الثانية وذلك رقم كبير في عالم رياضة السيارات".
وأردف: "لكن، حين ننظر في جميع القطع، فإننا نكسب 0.010 ثانية لكل قطعة محدثة".
وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الأخيرة، كنا أكثر الفرق تقدماً وذلك لأننا كنا نعمل بشكل جيد للغاية ونواصل ذلك".
واختتم: "أنا واثق أن الأمور ستتحسن. لا أعلم إن كانت ريد بُل تخفي المزيد من التحديثات، لكن هذا عامل سيحدد الزمن الذي نحتاجه للحاق بهم".
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