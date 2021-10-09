لوكلير: مركز الانطلاق الثالث في تركيا أتى بالرُغم من مغامرة الإعدادات "الصعبة"

بالرُغم من إقامة مجريات السبت ضمن أجواء رطبة في طور الجفاف، إلّا أنّ فيراري آثرت الالتزام بإعدادات للسباق على سيارة لوكلير تساعد في تعزيز سرعته على المقاطع المستقيمة.

وقد صعّب ذلك الاختيار من مهمة لوكلير في رفع حرارة الإطارات خلال التصفيات اليوم السبت. لكن وبعد حصوله على عامل سحب من زميله كارلوس ساينز، تقدّم المونغاسكي إلى القسم الحاسم للتصفيات ومن ثمّ انتزع رابع أسرع زمن.

ومع تراجع لويس هاميلتون متصدر التصفيات إلى المركز الـ 11، فإن ذلك يعني أن لوكلير سينطلق من الخانة الثالثة على شبكة الانطلاق وسيكون في موقع جيّد طالما أن الحلبة جافة.

وبالحديث عن اختيار مستوى الجناح الذي اعتمده فريقه، قال لوكلير: "علمت أننا سنكون على موعد مع حصة صعبة كوننا قررنا اعتماد إعدادات منخفضة الارتكازية في التصفيات من أجل سباق الغد".

وأضاف: "لكنه بدا الخيار الصائب في نهاية المطاف، ولكن كان الوضع صعبًا اليوم. لذلك، وفي القسم الثاني، وبفضل كارلوس بالطبّع إثر عامل السحب، تمكنا من العبور، وإلا أعتقد أنه كان ليكون من الأصعب العبور إلى القسم الحاسم مع الزحام الذي واجهته في المنعطفات الثلاثة الأخيرة".

وكانت وتيرة فيراري القوية - التي مكّنت لوكلير من إنهاء التصفيات بفارق 0.267 ثانية خلف فالتيري بوتاس الذي سينطلق أولًا - مفاجئة مع ابتعاد مرسيدس وريد بُل الواضح في الأمام.

وعند سؤاله عن سبب شعوره بعمل فيراري على نحوٍ جيّد للغاية في إسطنبول، قال لوكلير: "لست واثقًا تمامًا لأكون صريحًا. كما أنه أمر غريب بعض الشيء، كون فرق الوسط تعمل بشكل جيّد كذلك. كنا قريبين جدًا من قطب الانطلاق الأل، والجميع أيضاً، لذلك من الجيد رؤية هذا".

وبينما يبدو لوكلير متفائلًا حيال حظوظه للسباق، إلّا أنه صرّح بأنه لن يحاول القيام بأي أمر غبي في مواجهة معركة اللقب بين سيارتي مرسيدس وريد بُل أمامه.

حيث قال: "لن أخاطر كثيرًا مع ثنائي الصدارة أمامي. فنحن لا ننافس معهما في البطولة. ودومًا ما تكون الانطلاقات صعبة، لكنني لن أخاطر كثيرًا".