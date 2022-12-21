لوكلير: مرسيدس "ستعود بالتأكيد" للمنافسة على اللقب في موسم 2023 المقبل

عانت مرسيدس من موسم صعب في 2022 لم تنجح خلاله بمواصلة هيمنتها على مقدرات الفورمولا واحد بعد أن حققت ثمانية ألقاب متتالية.

ودخلت السهام الفضية حقبة القوانين التقنية الجديدة بسيارة واجهت الكثير من المشاكل تلخصت في بداية الموسم بظاهرتي "الارتدادات" و"القفزات".

وبالرغم من أن مرسيدس نجحت بخفض حدة المشاكل، لكن بدا أن العلة الأساسية تعود إلى المبدأ التصميمي بحد ذاته وهو أمر ألمحت العلامة الألمانية أنها ستغيره في الموسم المقبل.

ويبدو لوكلير واثقاً من قدرة مرسيدس على العودة لمنافسات القمة.

فقال: "أنا واثق من أن مرسيدس ستعود إلى المنافسة. لم نرَ بعد أية علامات على ذلك، لكنني واثق من أن فريقاً آخر سينضم إلى معركة القمة الثلاثية".

وأردف: "لكن وبالتأكيد، فإن مرسيدس ستعود بقوة العام المقبل مع سيارة قوية جداً. رأينا كمية التحسن التي طرأت عليهم منذ بداية الموسم حتى السباق الأخير".

وأكمل: "أعتقد أنهم فهموا مكامن الخطأ، وتلك علامة على أنهم سيتحسنون. آمل رؤية معركة ثلاثية على اللقب العام المقبل".

وتمكنت فيراري من التشبث بالمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين أمام مرسيدس، بالرغم من أنها لم تحرز أي انتصار منذ جائزة النمسا الكبرى حتى نهاية الموسم.

لكن لوكلير شدد على ثقته بأن فيراري ستنجح في التعلم من الأخطاء للعودة إلى القمة في الموسم الجديد بدءاً من جولة البحرين الافتتاحية.

فقال: "أنا واثق للغاية، لأننا نقوم بعمل مكثف على جهاز المحاكاة".

وأكمل: "رأينا كمية العمل الكبير الذي قمنا به لفهم نقاط ضعف السيارة بهدف تحسينها".

واختتم: "لقد كنا نسير في الطريق الصحيح. وهذا يمنحني الثقة بأننا سنقدم سيارة تنافسية في 2023".