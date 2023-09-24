لوكلير مذهول من الفارق "الجنوني" خلف فيرستابن في اليابان
اعترف شارل لوكلير سائق فيراري بأنه مذهول من الفارق "الجنوني" خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل خلال تصفيات جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.
بدا فيرستابن في عالم خاص لوحده خلال التصفيات، حيث سجل لفتين سريعتين متتاليتين خلال القسم الثالث، كانتا الأسرع على الإطلاق طوال الجولة.
وفي لفته السريعة الثانية، تفوق الهولندي بفارق تجاوز نصف ثانية أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين.
ورغم أن مكلارين بدت مسرورة لاقترابها من ريد بُل حيث تأهل سائقاها بالمركزين الثاني والثالث، لكن فريق فيراري بدا محتاراً من الفارق خلف العلامة النمساوية.
فقد تأهل لوكلير رابعاً بفارق 7 أعشار الثانية، أما زميله كارلوس ساينز الذي فاز بسباق سنغافورة الماضي، فقد تأهل سادساً.
لاحقاً، عبّر لوكلير عن ذهوله من الفارق خلف فيرستابن، حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه جنوني. لقد كانت وتيرتهم ممتازة منذ التجارب الحرة الأولى".
وأكمل: "ندرك أن أمامنا الكثير من العمل، خاصة في المقطع الأول، حيث نخسر الكثير من الوقت".
وازداد ذهول لوكلير من الفارق في التصفيات، خاصة وأنه اعترف بتقديم لفة شبه مثالية في القسم الثالث.
فقال: "كلمة مسرور، كبيرة بعض الشيء، لكنني مسرور من أدائي، لأنني أعتقد أنها كانت لفة جيدة جداً ولا أعتقد أنه كان بوسعي تحسينها أكثر من ذلك".
وتابع: "كان ذلك رائعاً، لكن رغم ذلك لم أتأهل بأفضل من الرابع، وذلك مؤسف. الشعور على حلبة سوزوكا مذهل لكنني محبط من النتيجة لأنها كانت لفة رائعة، ورغم ذلك تأهلت رائعاً وبفارق 7 أعشار الثانية كذلك!".
من جهة أخرى، بدا سيرجيو بيريز محبطاً كذلك من الفارق خلف لفة زميله "الرائعة"، حيث عانى من توازن سيارته طوال الجولة.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ماكس قوياً جداً. حين نرى الفارق القادر على صنعه.. إنها لفة رائعة حقاً. تهانينا له".
وأكمل: "بالتأكيد كان بوسعنا حجز الصف الأول اليوم. لكن استعمال المجموعة الثانية في القسم الثاني لم يكن فكرة مثالية. هذا ما أدى لتقدم سيارتي مكلارين عليّ لأنني استعملت مجموعة جديدة واحدة من الإطارات وذلك ليس مثالياً".
وأردف: "على أي حال، أتطلع قدماً للسباق وأعتقد أن وتيرتنا ستكون جيدة مع معدلات تآكل جيدة للإطارات وذلك سيكون عاملاً حاسماً هنا".
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