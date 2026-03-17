لوكلير مدافعًا عن سباقات الفورمولا 1 في 2026: لا تبدو مصطنعة إلى هذا الحد

يرى لوكلير أن سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 لا تبدو "مصطنعة" فعليًا، رغم الانتقادات القوية التي وجّهها عدد من السائقين للتعديلات الأخيرة على القوانين.

وتختلف سيارات هذا العام بشكل كبير عن السابق، حيث أصبحت الهياكل أكثر رشاقة مع قوة ارتكازيّة أقل، في حين يعتمد نظام وحدة الطاقة بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية، مع توازن يقارب 50:50 مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي.

وقد أدى ذلك إلى تغيّر في شكل السباقات خلال أول جولتين من موسم 2026 – في أستراليا والصين – مع زيادة المعارك جنبًا إلى جنب بسبب أسلوب سباقات "اليويو".

وخلال جائزة الصين الكبرى يوم الأحد على سبيل المثال، كان السائق يتمكن غالبًا من التجاوز في المنعطف الحاد عند المنعطف 14، قبل أن يفقد مركزه مجددًا على الخط المستقيم الرئيسي، لتتواصل المعركة طوال اللفة.

وبالطبع لا يُعد ماكس فيرستابن من المعجبين بهذا النمط، إذ اعتبر أن من يستمتع به "لا يفهم السباقات"، بينما يتبنى كل من لاندو نوريس وكارلوس ساينز وإستيبان أوكون آراءً مشابهة.

ويكمن سبب هذا الانتقاد في الاعتماد المتزايد على إدارة البطارية، لكن السائقين الذين ينافسون في المقدمة – وتحديدًا سائقي مرسيدس وفيراري – أبدوا دعمهم للقوانين الجديدة.

وقال لوكلير: "أستمتع بذلك، ولا يبدو الأمر مصطنعًا إلى هذا الحد من داخل السيارة. بالطبع هناك بعض التجاوزات التي تبدو مصطنعة، عندما يرتكب أحدهم خطأ في إدارة البطارية ويفرغها بالكامل، فتظهر فجوة كبيرة في السرعة".

وأضاف: «لكن أشعر أننا نقترب جميعًا تدريجيًا من فهم الحدود: أين لا يجب أن نذهب، وأين يمكننا المخاطرة، وهذا يخلق نقاط تجاوز مثيرة جدًا. أعتقد أن ما حدث اليوم أظهر ذلك".

وقد أبرز سباق الأحد معارك جنبًا إلى جنب عبر سلسلة المنعطفات من 6 إلى 9 في شنغهاي، وهو أمر لم يكن يُشاهد كثيرًا من قبل. وشمل ذلك الصراع المستمر بين لوكلير وزميله في فيراري لويس هاميلتون وسائق مرسيدس جورج راسل، حيث تنافسوا باستمرار على المراكز من الثاني إلى الرابع.

ورغم أن لوكلير أنهى السباق خارج منصة التتويج، فإنه غادر الصين بشعور إيجابي، خاصة أنه غالبًا ما يعتبر هذه الحلبة من الأصعب بالنسبة له.

وقال: "استمتعت حقًا. لست متأكدًا إن كان الفريق سيقول الشيء نفسه، لكنني استمتعت".

وأضاف: "هذه السيارات ممتعة جدًا، وكان سباقًا رائعًا. في نهاية المطاف، كان لويس أقوى، وأنا سعيد من أجله على منصة التتويج. بالطبع أنا محبط لخسارة المنصة، لكنني أعلم أنني قدمت كل ما لدي، وكان لويس ببساطة أقوى هذا الأسبوع".

وتابع: "كانت معركة قوية لكنها عادلة، وهذا أمر جميل. كما أن هناك الكثير من الجوانب التكتيكية داخل قمرة القيادة، وهو أمر رائع. كان هناك صراع واضح حول من سينجح في التجاوز عند المنعطف الأخير، وكنا نكبح مبكرًا جدًا، وطريقة استخدام الطاقة وإدارتها جعلت السباق ممتعًا".

ورغم إشادته بالقوانين الجديدة، يرى لوكلير أن التصفيات تحتاج إلى تحسين، لأنها لم تعد تكافئ السائقين الذين يقودون على أقصى حد كما في السابق.

وقال: "لم تعد تلك السيارات ذات الارتكازيّة العالية جدًا التي اعتدنا عليها في الماضي. هناك بعض الأمور التي نحتاج إلى النظر فيها لجعل التصفيات أكثر شبهًا بالفورمولا 1، لأنني أشعر أن هناك شيئًا مفقودًا. لكنني أعلم أن الاتحاد الدولي للسيارات يعمل على ذلك، وآمل أن نجد حلًا".

وكان المركز الرابع الذي حققه لوكلير في شنغهاي قد أضيف إلى نتيجته بالمركز الثالث في افتتاح الموسم في ملبورن، ليحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة بفارق 17 نقطة خلف المتصدر جورج راسل.