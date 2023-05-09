لوكلير محبط من عدم ثبات أداء فيراري وسباق ميامي المخيب للآمال

انطلق لوكلير سابعاً بعد حادثته في التصفيات، لينهي بنفس المركز وبفارق 52.9 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

أما زميله كارلوس ساينز فحقق مركزاً أفضل حيث أكمل خامساً، رغم تلقي عقوبة 5 ثوانٍ بسبب سرعته ضمن خط الحظائر.

وأوضح لوكلير أنه كان من الصعب توقع أداء السيارة ليس فقط خلال قسمَي السباق، بل ضمن اللفة كذلك.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت أتكلم مع كارلوس لتوّي حيال ضعف ثبات أداء السيارة".

وأكمل: "ليس من منعطف لآخر، بل ضمن نفس المنعطف قد أعاني من فرط انعطاف (أوفرستير) ومن ثم صعوبة انعطاف (اندرستير)، كما أن السيارة حساسة جداً للرياح".

واسترسل: "سيارتنا حساسة أكثر تجاه الرياح، ونحن نعاني أكثر في هذه الناحية. أمامنا الكثير من العمل".

واستكمل: "أكثر من ذلك، لسبب ما لم أعانِ من هذه المشكلة في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، لكن السيارة لم تكن ثابتة وكانت تهتز ولا يمكنني تفسير السبب".

بالمقابل، كشف لوكلير أن قيادة السيارة كانت صعبة على إطارات ميديوم وكذلك هارد، فقال: "نحن نفتقد للوتيرة وثبات الأداء".

وأكمل: "الوضع هكذا منذ بداية الموسم. في كل سباق نبدأ بنوعية إطارات معينة ولا نعلم كيف سيكون الأداء على النوعية التالية. هناك نقطة مجهولة على الدوام حيال كيفية أداء السيارة".

وأردف: "إنها صعبة جداً في القيادة واكتساب الثقة أو محاولة التأقلم في أسلوب القيادة. لأنك تنتقل من تركيبة لأخرى وبالتالي تصبح نافذة عمل السيارة مختلفة تماماً".

وتعقيباً على أداء كارلوس ساينز الجيد في أستراليا ومن ثم الانخفاض في ميامي، قال لوكلير: "مجدداً، أعتقد أن ذلك جزء من غياب ثبات الأداء. أحياناً نشعر وكأننا حققنا خطوة للأمام، من ثم تصل لظروف جوية معينة أكثر حرارة وتصبح نافذة عمل الإطارات مختلفة تماماً. علينا العمل على ذلك".

من جهته، اعترف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن ميامي كانت صعبة على الحصان الجامح.

فقال: "كانت جولة صعبة عموماً وسباقاً صعباً، لأن الوتيرة بدت جيدة في التصفيات. لكننا لم نكن قادرين على جمع كل شيء معاً".

وأكمل: "السباق اليوم كان مماثلاً، القسم الأول سار بشكل جيد مع كارلوس، خسر عدة ثوانٍ في ثلث السباق الأول، من ثم خسر 25 ثانية في الثلثين الأخيرين".

وأردف: "كنا بعيدين جداً عن أي ثبات في الأداء الذي كان يختلف من لفة لأخرى. وعلينا فهم السبب".

واختتم: "بالنسبة إلى شارل، حصل العكس، فقد كانت الوتيرة جيدة في بعض مراحل القسم الثاني على هارد، لكنه عانى بشكل كبير في القسم الأول للسباق".