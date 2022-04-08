لوكلير محبطٌ من تعليقات "شارل 2.0"

أصرّ أصيل موناكو على أنّه لم يُحقّق خطوة كبيرة منذ الموسم المنقضي، لكنّه واصل تقدّمه الخطي واستغلّ ببساطة أفضليّة تمتّعه بسيارة تنافسيّة حقًا للمرّة الأولى منذ 2019.

وفاز لوكلير بالسباق الافتتاحيّ في البحرين، قبل أن يحلّ ثانيًا خلف ماكس فيرشتابن بعد خسارته الصدارة في اللفّات الأخيرة من سباق السعوديّة، ويتصدّر سائق فيراري ترتيب بطولة العالم بالدخول إلى السباق الثالث في أستراليا.

وقال أصيل موناكو في هذا الصدد: "شيء ما لا أحبّه ورأيته في كلّ مكان، لا أريد رؤية عبارة شارل 2.0".

وأضاف: "ليس الأمر كذلك. أجل نضجت عامًا تلو الآخر وبشكلٍ خطي. لا أريد الحديث عن الحظ، لكن كان هناك سباقان على وجه التحديد خسرت فيهما الكثير من النقاط العام الماضي، الكثير من النقاط الثمينة وجاء ذلك بشكلٍ خارجٍ عن نطاقي".

وأكمل: "كلّفني ذلك كثيرًا في نهاية العام، كما أنّه ضمن المعركة بين المركزين السابع والرابع فمهما كان أداؤك جيّدًا فلا أحد يُلاحظ. وهو ما يجعل الوضع صعبًا".

وأصرّ لوكلير على أنّه يتحسن بوجود ضغط خوض معركة في مواجهة بطل العالم فيرشتابن.

وقال في هذا الصدد: "أعني أنّ هذا وضعٌ جيّدٌ للتواجد فيه. أن تواجه المزيد من الضغط فذلك يعني أنّك تقوم بشيء على النحو الصحيح، وأنّك في المكان المناسب".

وأضاف: "لذا أجل، لا أعاني مطلقًا من الضغط، لديّ مقاربة التركيز على نفسي وعملي في السيارة، وعدم التفكير كثيرًا في النتائج".

وأردف: "من الواضح أنّه بعد العامين الماضيين الصعبين للغاية، فإنّ عودتنا إلى الصدارة الآن تمنحنا الكثير من الحافز، لي وللفريق، ومن الجيّد التواجد هنا".

وتفوّق لوكلير على زميله في فيراري كارلوس ساينز الإبن حتّى الآن هذا الموسم، لكنّه قال بأنّه لا يزال بوسعه استخراج المزيد من سيارة "اف1-75".

وقال في هذا الصدد: "لا يزال من الواضح جدًا بالنسبة لي أين أحتاج للعمل على هذه السيارة لأُصبح أفضل وأفضل. من الواضح أنّنا لا نزال في مراحل مبكّرة، وأنا متأكّدٌ من أنّ جميع السائقين لا يزال لديهم بعض الهامش. لكن من الصعب معرفة حجم ذلك الهامش".

وأكمل: "لا أعلم أين أكسب بالمقارنة مع ساينز. لكن سننتظر ونرى. كارلوس سائقٌ قويٌ جدًا، وهي مسألة وقتٍ قبل أن يشعر بالارتياح مع هذه السيارة".