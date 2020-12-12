لوكلير محبطٌ حيال عدم تحقيقه لنتيجة أفضل في تصفيات أبوظبي

قدّم لوكلير لفّة لافتة في القسم الثاني من التصفيات ليضمن عبوره إلى القسم الأخير على إطارات "ميديوم".

لكنّ سائق فيراري عانى حينها واكتفى بالمركز الثامن على شبكة الانطلاق.

وقال حيال ذلك: "كان ذلك جيّدًا ومهمًا بالنسبة إلينا خاصة. لكنّني محبطٌ قليلًا لأنّني تمنيت لو أنّنا قدّمنا أداءً أفضل في القسم الثالث، لكنّنا لم نفعل".

ثمّ تابع: "عانينا كثيرًا في القسم الثالث من التصفيات على صعيد حرارة الإطارات لسبب ما. نحتاج لفهم سبب ذلك، لكنّني سعيدٌ بعبورنا إلى القسم الثالث على إطارات ميديوم".

وأضاف: "كان الإبقاء على الإطارات باردة قرب نهاية اللفّة صعبًا جدًا".

وأكمل: "عانينا من الارتفاع المفرط لحرارة الإطارات في المقطع الأخير وتسبّب ذلك في خسارتنا للكثير من الوقت من زمن اللفّة".

وأردف: "من الجيّد أنّنا عبرنا على إطارات ميديوم وسننطلق على الخيار المحبّذ. نعلم أنّ إطارات سوفت تنهار بعد بضع لفّات".

ويخوض لوكلير عطلة نهاية الأسبوع مرتديًا خوذة مميّزة كتب عليها "شكرًا سيباستيان" بالألمانيّة وذلك ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لزميله سيباستيان فيتيل في صفوف فيراري.

وقال لوكلير في هذا الصدد: "قدّم سيباستيان الكثير للفريق، وهو ما أفادني بطريقة غير مباشرة لأنّ لديّ عقدًا طويل الأمد مع الفريق".

ثمّ تابع: "والأكثر أهميّة هو أنّه رحّب بي حال وصولي إلى الفريق بأفضل شكلٍ ممكن. صحيحٌ أنّه كانت هناك بعض المنافسة، لكن على الصعيد الإنساني فهو شابٌ رائع. لذا أريد أن أظهر له مدى احترامي بتلك الطريقة وأعلم أنّه أحبّ ذلك".