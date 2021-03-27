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لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة

من قبل:
, محرر

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنه تفاجأ بشكل إيجابي من وتيرة فريقه خلال التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد، وذلك بعد أن سجل زميله كارلوس ساينز رابع أسرع الأزمنة.

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة

تسعى فيراري للعودة بقوة بعد موسم ضعيف في 2021 لم تتمكن خلاله سوى من تحقيق المركز السادس في بطولة المصنعين.

وعملت العلامة الإيطالية بجدّ خلال الفترة الشتوية حيث حسّنت وحدة الطاقة، كما ضمّت ساينز إلى صفوفها الذي نجح بتسجيل رابع أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية مع إطارات "سوفت" من بيريللي، وبفارق قارب ثلاثة أعشار الثانية عن المتصدر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وبينما بدا الحذر على فيراري فيما يتعلق بأية تنبؤات مستخلصة من التجارب، لكن لوكلير اعترف بأنه تفاجأ حيال التنافسية التي ظهرت بها السيارة الحمراء.

فقال: "كان يوماً إيجابياً بصراحة، ربما لم نكن نتوقع مثل هذه التنافسية منذ الأيام الأولى. كانت التجارب الحرة الأولى جيدة بالنسبة لي، بعكس الثانية. عانيت بعض الشيء مع السيارة هنا وهناك ولم أتمكن من تقديم لفة متكاملة كما كنت أريد".

وأكمل: "هناك الكثير من العمل إجمالاً، لكن يمكنني الشعور بالتحفز الحائل ضمن الفريق. نحن نشعر كذلك بالتحسن على المسار مقارنة بالعام الماضي".

وتابع: "السبت، سيكون اليوم الذي يمكننا خلاله مقارنة أنفسنا بالمنافسين".

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وبالرغم من إنهائه رابعاً، اعترف ساينز أنه لم يقدم بعد أقصى ما بوسع سيارة فيراري 2021 تحقيقه، إذ ما زال يحاول التأقلم مع السيارة.

فقال: "واجهتنا ظروف صعبة جداً على المسار بالمقارنة مع التجارب الحرة الأولى التي كانت اعتيادية للغاية قبل تغيّر اتجاه الرياح وتغير الظروف بأكملها في التجارب الحرة الثانية، وذلك ما أثر على توازن السيارة كثيراً".

وأكمل: "لو قارنا هذا مع مكلارين، عندما تغيرت الرياح، حينها كنت لأعلم تماماً كيفية تصرف السيارة، لذا كان بوسعي التوقع، وبالتالي استخلاص أقصى ما يمكن من السيارة 95 أو حتى 100 بالمئة".

وتابع: "عندما تنتقل لفريق جديد وسيارة جديدة، وحالما تتغير الظروف على المسار فإنك تعلم كيف تتصرف السيارة الجديدة. لذا فإنك لن تقدم أقصى ما بوسع السيارة تحقيقه. ولا تريد بالطبع ارتكاب أخطاء سخيفة، بل تسعى للبقاء تحت الحدود القصوى بعض الشيء لأنك لا تعلم تماماً كيفية سلوك السيارة".

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بالمقابل، كشف الإسباني أنه ما زال يعمل على التأقلم مع السيارة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتقديم آرائه وانطباعاته عنها إلى المهندسين.

فقال: "لطالما قلت أنك بحاجة للسباقات والخبرة وخوض ظروف متعددة كي تعلم تماماً كيف ستتصرف السيارة. إنها مسألة صعبة، وعليك أن تكون منضبطاً تماماً من الناحية الذهنية. كما أنك لا ترغب بتقديم الكثير من التعليقات عن توازن السيارة لأنك تعلم أنك لا تقودها إلى حدودها القصوى".

وأضاف: "تمكنت يوم الجمعة من التأقلم جيداً بين الحصتَين المختلفتين، وكان لدي شعور مقبول بالسيارة، لكن يوم السبت قصة أخرى، خاصة حين يتغير اتجاه الرياح".

واختتم: "لو تغيرت الرياح في سرعتها أو اتجاهها، فسأبدأ من الصفر مجدداً لمحاولة التأقلم. المسألة تتمحور حول الصبر واكتساب الخبرة شيئاً فشيئاً".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
قائمة السائقين كارلوس ساينز الإبن , شارل لوكلير
قائمة الفرق سكوديريا فيراري
الكاتب خلدون يونس

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