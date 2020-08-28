لوكلير متفاجئ برؤية فيراري بعيدة بذلك الحدّ في تجارب بلجيكا الكبرى

كانت فيراري تتوقّع أن "تُعاني" خلال جائزة بلجيكا الكبرى بسبب ضعف أدائها المتواصل على الخطوط المستقيمة ما أدّى إلى مواجهتها لبداية صعبة لموسم 2020.

لكنّ الفريق تواجد في آخر معركة الوسط خلال تجارب الجمعة في سبا-فرانكورشان، ليُكمل هو وفيتيل اليوم في المركزين الـ 15 والـ 17 تواليًا.

وتواجد لوكلير على بُعد 1.6 ثانية عن المتصدّر ماكس فيرشتابن في الحصّة الثانية، كما أنّ زمنه كان أبطأ بـ 1.3 ثانية من زمنه من ذات الحصّة في نسخة العام الماضي من السباق.

وقال لوكلير: "ربّما من المفاجئ أن نكون متأخّرين بهذا الحدّ، خاصة في التجارب الثانية".

وأضاف: "حاولنا اختبار الكثير من الأشياء. اختبرت مقاربة عدائيّة على صعيد مستويات الارتكازيّة في البداية، لكنّها لم تُفلح. لذا تراجعنا عن ذلك".

وأردف: "نفتقر للوتيرة فحسب في الوقت الحاضر. نحتاج للعمل بجهد من أجل اللحاق بالآخرين، لكنّني لا أتوقّع أيّة معجزات نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "لا يمنحني ذلك شعورًا جيّدًا، ومن المحزن رؤية فيراري متأخّرة بهذا الشكل، عملنا كسائقَين هو بذل أقصى ما في وسعنا، وذلك بالضبط ما سأفعله وما يُحاول سيباستيان فعله على سيارته".

وشعر لوكلير أنّ إمكانيّة تهاطل الأمطار يوم السبت قد تزيد من مصاعب فيراري في سبا.

وقال أصيل موناكو: "نعاني كثيرًا على صعيد التوازن نهاية هذا الأسبوع. عادة ما يزداد التوازن سوءًا في الأمطار، والمشاكل التي تواجهها في الطقس الجاف تكون أسوأ في الأمطار".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع سيكون صعبًا إن لم نجد أيّة حلول لمشاكل التوازن التي واجهناها اليوم".

من جانبه قال فيتيل الذي تواجد خلف جورج راسل سائق ويليامز أنّ سيارته "اس.اف1000" بدت "مُخادعة وصعبة القيادة".

وقال: "أعتقد بأنّ ذلك يعني أنّنا لسنا في الموقع الذي من المفترض أن نتواجد فيه".

وأضاف: "ننظر حاليًا من أجل إيجاد حلول في الإعدادات. اختبرنا الكثير في فترة ما بعد الظهر. علينا العودة إلى نقطة الصفر والبدء مجدّدًا واختبار شيء مختلف".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّ الغد سيكون أفضل قليلًا، لكنّني لست متأكّدًا ممّا ستكون عليه الأحوال الجويّة. لكن أجل سنخوض غمار الغد".