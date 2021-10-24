لوكلير "متفاجئ" بتفوّق وتيرة فيراري على مكلارين

أمسكت فيراري بزمام المبادرة في معركتها الدائرة أمام مكلارين على المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين عندما عادت من يوم صعب ليتأهّل لوكلير خامسًا أمام زميله كارلوس ساينز وثنائي مكلارين ريكاردو ولاندو نوريس.

وقد تقدم السائقون الأربعة مركزًا إضافيًا من مكان تأهّلهم مستفيدين من عقوبة تراجع فالتيري بوتاس.

لكنّ الجانب السلبي الوحيد بالنسبة لفيراري كان عبور ساينز من القسم الثاني للتصفيات على إطارات سوفت غير المحبّذة على هذه الحلبة، وذلك بعدما أخفق في تحسين زمنه عندما كان على إطارات ميديوم التي يستخدمها سائقو الصدارة الآخرون.

"أنا سعيد جدًا بالأداء اليوم، على الرُغم من أنني كنت مسرورًا للغاية بمركزي الخامس، إذ أن المركز الرابع به تماسك أقل هنا" قال لوكلير عقب التصفيات عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لكن لا مشكلة، سأتقبل ذلك. كان يومًا رائعًا. لم يكن سهلًا، لكن نهايته كانت رائعة. فقدت الثقة على السيارة في التجارب الثالثة، ولا سيّما في الطلعة الثانية".

وتابع: "ومن ثم استعدت الثقة من جديد في التصفيات وتمكنت من تقديم تلك اللفة في المحاولة الأخيرة. لذلك أنا سعيد جدًا باليوم".

وفيما يتعلق بالتواجد أمام ثنائي مكلارين، قال المونغاسكي: "كان ذلك مفاجئًا، كوننا توقعنا أن تكون مكلارين أكثر قوة منا نهاية هذا الأسبوع على تلك الحلبة".

وحين سُئِل إذا ما تفاجأ هو الآخر من وجود فيراري أمام مكلارين، أصرّ ريكاردو على أنّ الفارق كان قريبًا جدًا للجزم بذلك.

فقال: "لا أملك في الحقيقة أيّة توقعات بعد يوم الجمعة. حتى إذا ما كنا سريعين بالأمس، فلا تعلم إذا ما ستتغير حالة المسار وربما تنقلب الطاولة لصالح فيراري".

وأردف: "لهذا لا أفكر في ذلك كثيرًا. نحن قريبون للغاية من بعضنا البعض على معظم الحلبات، لذلك أتوقع دومًا أن يكونوا قريبين، واليوم كان لديهم عشر الثانية الإضافي أو العشرين أمامنا".

واختتم: "لكنني آمُل أن يتغيّر ذلك في الغد على مدار السباق وأن نكون الصائد الذي يلاحق ويتقدم".