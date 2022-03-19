لوكلير "متفاجئ" بتفوّقه على فيرشتابن في تصفيات البحرين

على الحلبة التي أحرز عليها قطب قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في 2019، عاد لوكلير ليُحقّق قطب الانطلاق الأوّل على حلبة الصخير ضمن تصفيات حماسيّة مدهشة شهدت تغطية 0.129 ثانية للثلاثة الأوائل.

وكان لوكلير قد تواجد ثانيًا خلف زميله كارلوس ساينز الإبن مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثالث، لكنّه كان أسرع في محاولته الأخيرة ليتفوّق على فيرشتابن الذي خطف المركز الثاني بفارق 0.006 ثانية عن ساينز.

وفي حين أنّ فيراري بدت قويّة طوال التجارب التحضيريّة للموسم الجديد، قال لوكلير أنّ الحصان الجامح كان مقتنعًا بأنّ ريد بُل ستبقى أسرع على مدار اللفّة الواحدة، لذا فإنّ تحقيقه لقطب الانطلاق الأوّل كان مفاجئًا.

وقال لوكلير: "كنّا متأكّدين من أنّ ريد بُل ستكون أسرع منّا في التصفيات، لكنّ هذه مفاجأة جيّدة".

وأكمل: "لذا نحتاج للقيام بكلّ شيء للغد الآن، لن تكون مهمّة سهلة. إدارة الإطارات ستكون مهمّة، خاصة مع زيادة الوزن هذا العام، لذا نحتاج للتركيز على ذلك ونأمل أن نحظى بسباقٍ جيّدٍ غدًا".

وقال أصيل موناكو، الذي أحرز قطب الانطلاق الأوّل للمرّة العاشرة في مسيرته في الفورمولا واحد والأوّل له منذ سباق باكو العام الماضي، أنّه ليس سعيدًا بالكامل بقيادته في ظلّ مواصلة السائقين التعوّد وملاءمة أسلوب قيادتهم مع سيارات 2022 الجديدة بالكامل.

وقال في هذا الصدد: "كانت تصفيات صعبة للغاية، لم أكن سعيدًا بالكامل بقيادتي، وتمكّنت من إكمال تلك اللفّة في القسم الثالث والانطلاق من المركز الأوّل، لذا أنا سعيدٌ جدًا".

وأكمل: "من منظور القيادة فإنّها مختلفة بالكامل عن العام الماضي. كانت التجارب مفيدة لهذا. اختبرت العديد من أساليب القيادة المختلفة ولا نزال بحاجة لإيجاد الأسلوب المثالي. هناك المزيد القادم منا".

وقال لوكلير أنّه كان من المرضي أكثر أنّ الفريق قدر على استغلال قوانين 2022 الجديدة ليُحقّق قفزة بعد عامين خافتين.

وقال: "كان العامان الماضيان صعبين للغاية على الفريق، وكنّا نأمل أن يكون هذا العام فرصة للعودة إلى الأمام".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا عملنا بشكلٍ جيّدٍ جدًا كفريق لنجد أنفسنا في موقعٍ للمنافسة على مراكز أفضل، لذا أنا سعيدٌ جدًا بهذا اليوم".