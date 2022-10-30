لوكلير متخوّف من سباق "كابوسي" في المكسيك بعد مشاكل التصفيات

عانى لوكلير وزميله كارلوس ساينز الإبن من افتقارٍ للطاقة على الحلبة المرتفعة عن سطح البحر، في الوقت الذي يشتبه فيه بعض منافسي فيراري في أنّها قامت بخفض أداء وحدة طاقتها عمدًا بحثًا عن المزيد من الموثوقيّة.

وكان ساينز قد عانى من عطلٍ في محرّكه على حلبة ريد بُل رينغ المرتفعة نسبيًا عن سطح البحر، وقد يكون انسحابه من سباق المكسيك مكلفًا في ظلّ سعي الفريق لتحقيق المركز الثاني في البطولة.

لكنّ لوكلير عانى من مشاكل أكثر من زميله يوم السبت، حيث تعطّل نظام "دي آر اس" خلال طلعته الأخيرة في القسم الثالث ما تركه سابعًا على شبكة الانطلاق.

وأشارت بيانات نظام القياس إلى أنّ نظام "دي آر اس" عمل بشكلٍ صحيح، لكنّ مهندسي الانسيابيّة كانوا يُشاهدون في البيانات كذلك أنّ الأحمال بقيت في أقصى مستوياتها.

وكانت عطلة نهاية أسبوع لوكلير قد تضرّرت بعد حادثه القويّ في التجارب الحرّة الثانية وهو ما ألحق ضررًا بعلبة تروسه.

"هناك أمرٌ غريبٌ وخاطئٌ في المحرّك" قال أصيل موناكو عندما سُئل عن تصفياته من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كنت أخسر الكثير من الوقت على الخطوط المستقيمة بدءًا من التجارب الحرّة الثالثة حتّى القسم الثالث، ليس بالمقارنة مع ريد بُل أو مرسيدس لأنّ الوضع كان كذلك منذ اليوم الأوّل، وعلمنا ذلك".

وأردف: "لكن أجل كان هناك أمرٌ غريب. ولم يكن المحرّك يستجيب لضغطي على دوّاسة الوقود على السرعات العالية".

وأكمل: "لذا آمل أن نتمكّن من حلّ هذه المشاكل للسباق. لولا ذلك فإنّه سيكون سباقًا صعبًا للغاية".

وشعر ساينز أنّ فيراري ستكون أكثر قوّة في السباق بالمقارنة مع التصفيات على غير المعتاد، لكنّ لوكلير ليس متفائلًا للغاية.

وقال: "لا يُمكنني التعليق من جانبي مجدّدًا للأسف. إن بقيت ذات المشاكل، فإنّ السباق سيكون كابوسًا. لذا آمل أن نتمكّن من حلّ المشاكل".