لوكلير متخوّف من سباق "كابوسي" في المكسيك بعد مشاكل التصفيات
يتخوّف شارل لوكلير سائق فيراري من سباق "كابوسي" اليوم الأحد في المكسيك على إثر معاناته من مشاكل في المحرّك ونظام "دي آر اس" خلال تصفيات جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد.
عانى لوكلير وزميله كارلوس ساينز الإبن من افتقارٍ للطاقة على الحلبة المرتفعة عن سطح البحر، في الوقت الذي يشتبه فيه بعض منافسي فيراري في أنّها قامت بخفض أداء وحدة طاقتها عمدًا بحثًا عن المزيد من الموثوقيّة.
وكان ساينز قد عانى من عطلٍ في محرّكه على حلبة ريد بُل رينغ المرتفعة نسبيًا عن سطح البحر، وقد يكون انسحابه من سباق المكسيك مكلفًا في ظلّ سعي الفريق لتحقيق المركز الثاني في البطولة.
لكنّ لوكلير عانى من مشاكل أكثر من زميله يوم السبت، حيث تعطّل نظام "دي آر اس" خلال طلعته الأخيرة في القسم الثالث ما تركه سابعًا على شبكة الانطلاق.
وأشارت بيانات نظام القياس إلى أنّ نظام "دي آر اس" عمل بشكلٍ صحيح، لكنّ مهندسي الانسيابيّة كانوا يُشاهدون في البيانات كذلك أنّ الأحمال بقيت في أقصى مستوياتها.
وكانت عطلة نهاية أسبوع لوكلير قد تضرّرت بعد حادثه القويّ في التجارب الحرّة الثانية وهو ما ألحق ضررًا بعلبة تروسه.
"هناك أمرٌ غريبٌ وخاطئٌ في المحرّك" قال أصيل موناكو عندما سُئل عن تصفياته من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".
وأضاف: "كنت أخسر الكثير من الوقت على الخطوط المستقيمة بدءًا من التجارب الحرّة الثالثة حتّى القسم الثالث، ليس بالمقارنة مع ريد بُل أو مرسيدس لأنّ الوضع كان كذلك منذ اليوم الأوّل، وعلمنا ذلك".
وأردف: "لكن أجل كان هناك أمرٌ غريب. ولم يكن المحرّك يستجيب لضغطي على دوّاسة الوقود على السرعات العالية".
وأكمل: "لذا آمل أن نتمكّن من حلّ هذه المشاكل للسباق. لولا ذلك فإنّه سيكون سباقًا صعبًا للغاية".
وشعر ساينز أنّ فيراري ستكون أكثر قوّة في السباق بالمقارنة مع التصفيات على غير المعتاد، لكنّ لوكلير ليس متفائلًا للغاية.
وقال: "لا يُمكنني التعليق من جانبي مجدّدًا للأسف. إن بقيت ذات المشاكل، فإنّ السباق سيكون كابوسًا. لذا آمل أن نتمكّن من حلّ المشاكل".
مرسيدس: مشكلة على المحرك "أثّرت بالتأكيد" على لفة هاميلتون في تصفيات المكسيك
فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ليفوز في المكسيك وينفرد بالرقم القياسي
أحدث الأخبار
لوكلير يأمل أن يكون "أحد أسوأ" سباقات فيراري في المكسيك كبوة عابرة
يأمل شارل لوكلير أن تكون معاناة فيراري في المكسيك كبوة عابرة بعد أن اعتبر السباق "من بين الأسوأ" لفيراري في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.
مرسيدس ليست واثقة من أن استراتيجية ريكاردو كانت لتغير نتيجة سباق المكسيك
لا تبدو مرسيدس من أن اتباع استراتيجية مماثلة لما قام به دانيال ريكاردو سائق مكلارين، باستعمال إطارات "ميديوم" ثم "سوفت" كانت كافية للتغلب على ماكس فيرستابن الذي انتزع الفوز في سباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد.
باخا البرتغال: الفوز للبرتغاليين ويزيد يتصدر الترتيب العام
لم يستطع السائق السعودي إنهاء باخا بورتاليغري 500 في البرتغال في المراكز الأولى إثر مشكلة ميكانيكية في المرحلة الأخيرة، إنما تمكن من تصدر الترتيب العام لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باخا"، في حين فاز السائق البرتغالي خواو فيرييرا بالرالي.
فيرستابن يكشف سبب مقاطعة قناة "سكاي اف1"
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم الحالي في الفورمولا واحد، أن مقاطعته لتغطية قناة "سكاي اف1" في المكسيك جاء رداً على عدم الاحترام "المتواصل" الذي تلقاه منها هذا الموسم وأنه "لن يتحمل ذلك بعد الآن".