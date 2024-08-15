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لوكلير: متحمس كي تتم مقارنتي مع هاميلتون على متن نفس السيارة

عبر شارل لوكلير سائق فيراري عن حماسه إزاء زمالته المستقبلية مع لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

تم الإعلان عن خطوة انتقال هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري في وقت سابق من هذا العام، حيث سيقود السيارة الحمراء بدءاً من موسم 2025 المقبل.

وفاجأت هذه الخطوة الكثيرين من بينهم توتو وولف مدير فريق مرسيدس، لكن يبدو أن لوكلير لم يكن متفاجئاً.

حيث قال في تصريح لموقع "موتورسبورت.كوم إيطاليا" الشقيق: "كانت هناك شائعات لفترة من الوقت، وبالطبع لا يمكنك التأكد من صحتها دون تأكيد رسمي".

وأكمل: "كنت أعلم أن هناك اهتماماً من كلا الطرفين، وفي حالات كهذه من الوارد جداً التوصل إلى صفقة".

وتابع: "لم أرغب بتقصي المزيد، فذلك ليس جزءاً من عملي، لكن لا بد من القول أن الجميع كانوا على الدوام منفتحين جداً وصادقين معي".

وأضاف: "أخبرني (فريدريك، مدير الفريق) فاسور بوجود محادثات. لكنني كنتُ أدرك أن الأمور تصير في ذلك الاتجاه".

واسترسل: "لا أذكر أنني تلقيت هاتفاً محدداً كي يخبروني أن لويس سينضم للفريق، ربما لأنني لم أكن متفاجئاً من التوقيع".

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توقيع هاميلتون مع فيراري يعني انتهاء فترة كارلوس ساينز ضمن صفوف الحصان الجامح، حيث انضم للفريق في 2021 بعد موسمين أمضاهما مع مكلارين.

لكن الإسباني سينضم إلى ويليامز بدءاً من الموسم المقبل.

"لا بد من القول أنني كنت مسروراً جداً لـ كارلوس، إنه سائق مذهل، وقد تغلبنا على الكثير من اللحظات الصعبة خلال مسيرتنا في فيراري" قال لوكلير.

وأكمل: "نحن نتحسن كذلك بفضل مساهمته، ولطالما عملنا بشكل جيد معاً".

واسترسل: "بالمقابل، من الجيد دوماً انضمام بطل عالم سبع مرات إلى الفريق، ذلك مثير جداً للاهتمام ومحفّز للغاية".

وأضاف: "ذلك رائع، بوسعي التعلم من أحد أفضل السائقين في التاريخ. فكرة مقارنتي مع لويس على متن نفس السيارة، مثيرة جداً للاهتمام".

واختتم: "لا أكاد أطيق الانتظار لبدء هذا الفصل الجديد، لكنني كذلك أريد القول أنني لطالما حظيتُ بأوقات رائعة مع كارلوس".

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