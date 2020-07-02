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لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020

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لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020
من قبل:
02-07-2020

قال شارل لوكلير أنّه متأكّدٌ بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستواجه موسمًا أصعب في 2020 بالمقارنة مع موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بعد أن اختارت الحظيرة الإيطاليّة تجديد سيارتها الحاليّة بعد التجارب الشتويّة المخيّبة للآمال، باتت فيراري تدرك بأنّها ستُعاني إلى أن تأتي بالتغييرات على سيارتها خلال جائزة المجر الكبرى.

وقد تستغلّ مرسيدس وريد بُل تلك الفترة الأولى للابتعاد في الأمام، وفي حال انتهى الموسم في موعدٍ أبكر من المتوقّع واقتصر على عددٍ قليل من السباقات فإنّ آمال الفريق بالمنافسة على اللقب ستكون قد تبدّدت حينها.

وبالحديث عن الوضع الحاليّ للفريق خلال الجولة الافتتاحيّة في النمسا، قال لوكلير: "أعتقد بأنّ الموسم سيكون صعبًا للغاية علينا. لن يكون سهلًا بكلّ تأكيد".

وأضاف: "لا تزال هناك نقاط استفهام، وسيتعيّن علينا الانتظار حتّى التجارب التأهيليّة للتأكّد ممّا نقوله، بالرغم من أنّنا متأكّدون بنسبة 99 بالمئة من أنّنا سنعاني أكثر من العام الماضي".

وقال لوكلير بأنّ قرار فيراري بالإقدام على مراجعة كاملة للسيارة جاء خلال فترة الإقفال عندما حصل الفريق على المزيد من الوقت للنظر في البيانات من التجارب الشتويّة بالمقارنة مع الحيّز الزمنيّ الضيّق قبل الانطلاقة الأصليّة في أستراليا.

وقال أصيل موناكو: "أعتقد بأنّنا بعد التجارب علمنا تقريبًا أنّنا لسنا في الموقع الذي نرغب به، خاصة على صعيد وتيرة التصفيات. لكن وصل الوضع إلى ذروته على صعيد فيروس كورونا، حيث أُقفل كلّ شيء".

وأضاف: "حالما أعيد فتح المصانع، فقد أعدنا تحليل البيانات بالرغم من ضيق الوقت، وأعتقد بأنّنا قرّرنا التراجع خطوة إلى الوراء وتحليل مصدر المشكلة في المقام الأوّل، ومن ثمّ العمل على حلّها".

وأكمل: "ذلك الموقع الذي نحن فيه في الوقت الحاضر. حاولنا اتّباع نهجٍ مختلف لجولة المجر".

من جانبه قال زميله سيباستيان فيتيل أنّه متحمّسٌ لمعرفة موقع فيراري نهاية هذا الأسبوع بعد الأداء المخيّب في التجارب الشتويّة.

وقال: "أعتقد بأنّه كان من الواضح بعد تجارب برشلونة أنّنا لسنا في الموقع الذي نرغب بالتواجد فيه. من الواضح أنّنا كنّا متحمّسين للتسابق في أستراليا ورؤية إن كان ذلك صحيحًا أم لا. أعتقد بأنّ الأمر ذاته ينطبق هنا".

وأكمل: "سيكون من المثيرة للاهتمام رؤية موقعنا والحصول على أجوبة والبناء على ذلك. أعتقد بأن لا أحد يعلم طول الموسم في هذه المرحلة".

وأردف: "أعتقد بأنّ لدينا ثمانية سباقات مجدولة في الوقت الحاضر. هل سيقتصر الأمر على هذه السباقات الثمانية أم سيكون هناك المزيد؟ لا أحد يعلم".

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الكاتب مروان الوافي

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