تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / مرسيدس: من المبكر للغاية التخلّي عن تطوير سيارة "دبليو13" التالي / فيرشتابن: سائقا مرسيدس لا يجب أن يتحدثا نيابة عن الآخرين في جدل الارتدادات
فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى أخبار

لوكلير ما يزال يأمُل الدخول ضمن معركة الصدارة في كندا منطلقًا من المركز الـ 19

ما يزال شارل لوكلير سائق فيراري يأمُل الدخول ضمن المعركة مع ماكس فيرشتابن وكارلوس ساينز في صدارة سباق جائزة كندا الكبرى إذا ما سار الحظ بجانبه.

لوكلير ما يزال يأمُل الدخول ضمن معركة الصدارة في كندا منطلقًا من المركز الـ 19

مع ذلك، فقد وضع المونغاسكي المركز الرابع كهدف أكثر واقعية إثر انطلاقه من المركز الـ 19، واعترف أنه حتى حينها سيحتاج لاستراتيجية جيّدة للغاية من أجل بلوغ ذلك.

وكان لوكلير قد تلقّى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق إثر حصوله على عناصر جديدة على وحدة الطاقة يوم أمس السبت، وذلك بعد أن تلقّى بالفعل عقوبة التراجع 10 مراكز عندما حصل على نسخة جديدة من أنظمة التحكم الإلكترونية يوم الجمعة.

وسينطلق سائق فيراري من المركز الـ 19 بعد تفوقه في القسم الأول من التصفيات على يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي حصد عقوبة مشابهة.

وأشار لوكلير يوم الخميس بأن مونتريال لا تعد مكانًا سيئًا لتلقّي تلك العقوبة، بالنظر إلى أنّ التجاوز يكون ممكنًا.

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما سيتمكن من إحراز التقدم في السباق: "لا أعلم إذا ما سينجح ذلك أم لا".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "وجدت أن التجاوز أصعب بعض الشيء مما توقعت في البداية، لكن أظن إجمالًا بأن لدينا وتيرة جيدة للغاية على السيارة".

وتابع: "إذا ما تعاملنا بذكاء مع الاستراتيجية، وكان لدينا بعض الهواء النظيف، فسيكون بمقدورنا العودة والتواجد في المركز الرابع أو شيء من هذا القبيل. لذلك هذا هو الهدف، ونعم سأقدم كل شيء".

وحين سُئِل عما إذا يعتقد أن بمقدور زميله ساينز تحقيق الفوز منطلقًا من المركز الثالث، قال لوكلير: "حسنًا، آمُل ذلك. بالطبع إذا لم أتمكن أنا من تحقيق ذلك، عندها سيكون الشخص الثاني الذي أرغب بأن يفوز هو كارلوس. سيكون ذلك رائعًا له".

واختتم: "آمُل مع سيارة أمان متأخرة وبعض الحظ أن أتمكن من الانضمام للمعركة في الصدارة كذلك. لكن ذلك بطبيعة الحال متفائل للغاية".

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: من المبكر للغاية التخلّي عن تطوير سيارة "دبليو13"
المقال السابق

مرسيدس: من المبكر للغاية التخلّي عن تطوير سيارة "دبليو13"
المقال التالي

فيرشتابن: سائقا مرسيدس لا يجب أن يتحدثا نيابة عن الآخرين في جدل الارتدادات

فيرشتابن: سائقا مرسيدس لا يجب أن يتحدثا نيابة عن الآخرين في جدل الارتدادات

أحدث الأخبار

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية
فورمولا 1 فورمولا 1

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا

اجتماع مرتقب بين فرق الفورمولا واحد و"فيا" لبحث حلول مشكلة "الارتدادات"
فورمولا 1 فورمولا 1

اجتماع مرتقب بين فرق الفورمولا واحد و"فيا" لبحث حلول مشكلة "الارتدادات"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.