لوكلير ما يزال يأمُل الدخول ضمن معركة الصدارة في كندا منطلقًا من المركز الـ 19

مع ذلك، فقد وضع المونغاسكي المركز الرابع كهدف أكثر واقعية إثر انطلاقه من المركز الـ 19، واعترف أنه حتى حينها سيحتاج لاستراتيجية جيّدة للغاية من أجل بلوغ ذلك.

وكان لوكلير قد تلقّى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق إثر حصوله على عناصر جديدة على وحدة الطاقة يوم أمس السبت، وذلك بعد أن تلقّى بالفعل عقوبة التراجع 10 مراكز عندما حصل على نسخة جديدة من أنظمة التحكم الإلكترونية يوم الجمعة.

وسينطلق سائق فيراري من المركز الـ 19 بعد تفوقه في القسم الأول من التصفيات على يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي حصد عقوبة مشابهة.

وأشار لوكلير يوم الخميس بأن مونتريال لا تعد مكانًا سيئًا لتلقّي تلك العقوبة، بالنظر إلى أنّ التجاوز يكون ممكنًا.

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما سيتمكن من إحراز التقدم في السباق: "لا أعلم إذا ما سينجح ذلك أم لا".

وأضاف: "وجدت أن التجاوز أصعب بعض الشيء مما توقعت في البداية، لكن أظن إجمالًا بأن لدينا وتيرة جيدة للغاية على السيارة".

وتابع: "إذا ما تعاملنا بذكاء مع الاستراتيجية، وكان لدينا بعض الهواء النظيف، فسيكون بمقدورنا العودة والتواجد في المركز الرابع أو شيء من هذا القبيل. لذلك هذا هو الهدف، ونعم سأقدم كل شيء".

وحين سُئِل عما إذا يعتقد أن بمقدور زميله ساينز تحقيق الفوز منطلقًا من المركز الثالث، قال لوكلير: "حسنًا، آمُل ذلك. بالطبع إذا لم أتمكن أنا من تحقيق ذلك، عندها سيكون الشخص الثاني الذي أرغب بأن يفوز هو كارلوس. سيكون ذلك رائعًا له".

واختتم: "آمُل مع سيارة أمان متأخرة وبعض الحظ أن أتمكن من الانضمام للمعركة في الصدارة كذلك. لكن ذلك بطبيعة الحال متفائل للغاية".