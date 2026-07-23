واجه شارل لوكلير صعوبات كبيرة مع سيارة SF-26، خصوصًا أثناء الكبح، خلال سباقات جائزة موناكو الكبرى وكندا وإسبانيا، حيث عانى من إيجاد التوازن المناسب والشعور المثالي بالسيارة.

لكن نقطة تحول مهمة حدثت خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى. وأثناء تحليله لبيانات فيراري مساء الجمعة، اكتشف لوكلير تفصيلًا مهمًا كشف له عن جوانب في أسلوب قيادته كان بحاجة إلى تغييرها.

وبفضل هذا التغيير، تمكن لوكلير من تحقيق الفوز يوم الأحد.

وفي جائزة بلجيكا الكبرى، كان من المتوقع أن تعاني فيراري بسبب نقص السرعة على الخطوط المستقيمة مقارنة بمرسيدس.

وعلى الرغم من ذلك، تمكن لوكلير من تصدر السباق لفترة قصيرة بفضل أفضلية التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية.

ورغم تجاوزه من قبل أندريا كيمي أنتونيللي في القسم الأخير من السباق، أنهى لوكلير المنافسة في المركز الثاني، بعدما عبر خط النهاية متأخرًا بفارق ثانيتين فقط عن سائق مرسيدس.

وبذلك، اعترف سائق فيراري، الذي حقق أول سلسة من منصتي تتويج متتاليتين له في موسم 2026، بتقدمه، لكنه شدد على أنه لا يزال يمتلك جوانب تحتاج إلى التحسين.

حيث قال لوكلير: "يمكنني القول أنني خطوت خطوة إلى الأمام. لكنني ما زلت بعيدًا عن المستوى الذي أريده".

وأضاف: "لا زالت هناك بعض الخصائص في السيارة التي يجب أن أتعامل معها بطريقة مختلفة".

وتابع: "لا أستطيع قيادة السيارة بالطريقة التي تمنحني شعورًا طبيعيًا تمامًا، وهذا يكلفني وقتًا في بعض أجزاء السباق".

وأضاف: "لذلك، لا تزال هناك بعض الجوانب التي أحتاج إلى العمل عليها من أجل التحسن".

وأردف قائلًا: "ومع ذلك، فقد خطوت بالتأكيد خطوة إلى الأمام، وأنا سعيد بذلك".

ويحتل لوكلير المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين بفارق 33 نقطة خلف لويس هاميلتون صاحب المركز الثاني، وأكد أنه سيواصل التعامل مع كل عطلة نهاية أسبوع سباق على حدة.

وأوضح سائق فيراري أن سيارات موسم 2026 تمتلك نطاق تشغيل دقيقًا للغاية، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تغير الأداء بشكل كبير.

حيث قال: "سأواصل تقييم السباقات واحدًا تلو الآخر".

وأضاف: "لأن مجرد أن تخوض عطلة نهاية أسبوع واحدة جيدة مع هذه السيارات لا يعني أن الجولة التالية ستكون كذلك".

وتابع: "يعتمد الأمر كله على تفاصيل صغيرة جدًا".

واسترسل: "حتى مع التغييرات في أسلوب قيادتك، لا ضمان بأن تحصل في اللفة التالية على توزيع الطاقة نفسه الذي حصلت عليه في اللفة السابقة".

واختتم قائلًا: "أعتقد أن هذا هو بالضبط أكثر ما يسبب الإحباط في هذه السيارات".

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