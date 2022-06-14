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لوكلير: ليس من السهل التأقلم مع "خيبة الأمل الثالثة على التوالي" في باكو

اعترف شارل لوكلير أنه "ليس من السهل" تقبلّ "خيبة أمل ثالثة على التوالي" بعد انسحابه من سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، ما كلفه خسارة المزيد من النقاط ضمن معركة لقب هذا الموسم.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
لوكلير: ليس من السهل التأقلم مع "خيبة الأمل الثالثة على التوالي" في باكو

حقق لوكلير قطب الانطلاق الأول لجولة باكو وكان يتصدر السباق بعد وقفة صيانة مبكرة ضمن فترة سيارة الأمان الافتراضية، قبل أن تتسبب مشكلة في وحدة طاقة سيارته فيراري بانسحابه. 

ويأتي ذلك بعد انسحابه كذلك من صدارة سباق إسبانيا بسبب مشكلة في الشاحن التوربيني ووحدة استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو - اتش".

وبات ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في صدارة ترتيب بطولة السائقين متفوقاً على لوكلير بفارق 34 نقطة بينما تقدم سيرجيو بيريز على متن سيارة ريد بُل الأخرى ليحتل المركز الثاني بفارق 21 خلف زميله.

وهذا يعني أن لوكلير فشل في ترجمة أيّ من أقطاب انطلاقه الأولى خلال الجولات الأربع الأخيرة إلى فوزٍ، مع منصة تتويج واحد فقط في ميامي، خطأ استراتيجي في موناكو دفعه للمركز الرابع وانسحابان: إسبانيا وباكو.

وضمن معرض كلامه بعد السباق في باكو، اعترف أصيل موناكو أنه "كان من الصعب" تقبل الانسحاب.

فقال: "إنها خيبة الأمل الثالثة على التوالي وذلك ليس سهلاً".

وأكمل: "لكن بشكل عام أنا واثق من قوتي الذهنية كما كان حالي قبل خمسة سباقات حين كنت أتصدر البطولة. الحافز ما زال موجوداً".

وأردف: "لكننا بحاجة إلى إيجاد حل للمشاكل. من الواضح أن الموثوقية مشكلة نحتاج للنظر فيها بعد السباقات الثلاثة الأخيرة".

وتابع: "كفريق، نحن بحاجة إلى التقدم خطوة للأمام في هذا الصدد".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يخشى ضياع فرص المنافسة على اللقب، رد لوكلير: "أعتقد أننا ما زلنا قادرين على الفوز، لكننا بحاجة لحل المشاكل".

يشار أن انسحاب الزميلين لوكلير وكارلوس ساينز من سباق باكو تسبب بتأخر فيراري خلف ريد بُل ضمن بطولة المصنعين بفارق 80 نقطة.

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