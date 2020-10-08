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لوكلير: ليس لدى شوماخر شيء لإثباته عند مشاركته في تجارب الفورمولا واحد

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لوكلير: ليس لدى شوماخر شيء لإثباته عند مشاركته في تجارب الفورمولا واحد
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عبّر ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل عن دعمهما لميك شوماخر عشيّة مشاركته الرسميّة الأولى في التجارب الحرّة الأولى لجائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ الألمانيّة.

سيقود شوماخر متصدّر الفورمولا 2 سيارة ألفا روميو الخاصة بأنطونيو جيوفينازي سائق أكاديميّة فيراري الآخر خلال الحصّة الصباحيّة من يوم الجمعة.

ويتبع شوماخر خطوات لوكلير المتخرّج من أكاديميّة فيراري بعد أن شارك في حصّة تجارب حرّة أولى مع ساوبر في 2017 قبل حصوله على مقعدٍ رسمي مع الفريق لموسم 2018.

وبالنظر إلى ترجيح تهاطل الأمطار في الحصّة، قال لوكلير أنّه ليس هناك شيء لإثباته من جانب شوماخر بالنظر إلى أدائه الجيّد جدًا في الفورمولا 2 في السباقات الأخيرة.

وقال لوكلير: "بالنظر إلى الأحوال الجويّة نهاية هذا الأسبوع، فمن المرجّح أنّها لن تكون بداية سهلة. لكن بالحديث إليه، أعتقد بأنّه في كلّ مرّة اختبر فيها سيارة جديدة، فقد كانت الأمطار تتهاطل على الدوام. لذا لن يُغيّر ذلك الكثير بالنسبة إليه".

وأضاف: "ستكون حصّة صعبة. لكن ليس عليه إثبات أيّ شيء. أعتقد بأنّه أثبت كلّ شيء في الفورمولا 2 هذا الموسم. وأنا متأكّدٌ من أنّه سيقوم بعملٍ رائع غدًا".

من جانبه يعتقد فيتيل، الذي كان مايكل والد ميك بمثابة معلّمه في بداية مسيرته، بأنّ الألماني الشاب قام بعملٍ كافٍ للحصول على مقعد تسابق في الفورمولا واحد في 2021.

وقال في هذا الشأن: "أعتقد بأنّه يستحق هذه الفرصة نهاية هذا الأسبوع. وآمل أن لا نراه غدًا فقط، بل في حصص جمعة أخرى هذا العام. ومن ثمّ آمل رؤيته في مقعد تسابق العام المقبل. أتمنّى له ذلك".

وأكمل: "من الواضح أنّه يحظى بموسمٍ رائع، يتصدّر الفورمولا 2 وأعتقد بأنّه شابٌ رائع. أنا متأكّدٌ من أنّه سيبذل كلّ ما في وسعه لتقديم أداء جيّد. ستكون هذه بمثابة الانطلاقة بالنسبة إليه".

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الكاتب مروان الوافي

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