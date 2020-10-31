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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير ليس راضيًا على نتيجة التصفيات في إيمولا

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لوكلير ليس راضيًا على نتيجة التصفيات في إيمولا
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قال شارل لوكلير سائق فيراري أنّه غير راضٍ على نتيجة تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد بعد اكتفائه بالمركز السابع.

بعد تأهّله رابعًا في الجولتَين الماضيتين في نوربورغرينغ وبورتيماو على إثر سلسلة من التحديثات التي جلبتها فيراري، لم يكن الأداء بذات المستوى في إيمولا نهاية الأسبوع الجاري، خاصة أنّ طبيعتها عالية السرعة إلى حدٍ ما.

وتأهّل أصيل موناكو في المركز السابع، بفارق ثانية عن فالتيري بوتاس صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

لكنّه تحسّر على فارق العُشر من الثانية الذي فصل بينه وبين بيير غاسلي صاحب المركز الرابع.

وقال سائق فيراري: "لست راضيًا بالكامل على المركز السابع، خاصة بالنظر إلى الفوارق مع المركز الرابع، لذا توقّعت المزيد في الحقيقة. لكن هكذا جرت الأمور في النهاية"

وأضاف: "لسنا تنافسيين بالقدر الذي أردناه اليوم، لكنّ السباق غدًا وحينها تُسجّل النقاط، وسأُحاول استغلال أقصى ما يُمكننا استغلاله".

وكانت فيراري قد حاولت التأهّل على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني من التصفيات من أجل بدء السباق عليها مثلما فعلت في الجولة الماضية، لكنّ محاولتها لم تكن ناجحة ما اضطرّ لوكلير للانتقال إلى إطارات "سوفت".

وقال حيال ذلك: "أجرينا الطلعة الثانية على إطارات سوفت كوننا لم نتمتّع بذات الثقة التي تمتّعنا بها في بورتيماو من أجل العبور على إطارات ميديوم".

ثمّ تابع: "لهذا السبب انتقلنا إلى إطارات سوفت. قد لا يُسهّل ذلك سباقنا، لكنّنا سنرى".

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الكاتب مروان الوافي

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