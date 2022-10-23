لوكلير لن يُقدم على "مجازفات جنونيّة" للتقدّم في الترتيب بعد عقوبته في أوستن

حلّ لوكلير ثانيًا في تصفيات أوستن خلف زميله كارلوس ساينز الإبن، لكنّه سيتراجع 10 مراكز من مكان تأهّله وسيصطفّ في الخانة الـ 12 بسبب حصوله على محرّك احتراقٍ داخلي وشاحنٍ توربيني جديدين.

وسيترك ذلك ساينز وحيدًا في الصفّ الأوّل رفقة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الذي سيفتقد بدوره دعم زميله سيرجيو بيريز بعد تراجع المكسيكي خمسة مراكز لقاء حصوله على محرّك احتراقٍ داخلي، ما يعني انطلاقه تاسعًا.

"سأبذل كلّ ما في وسعي مثلما هو الحال دائمًا" قال لوكلير حيال تطلّعاته لسباق أوستن بعد التصفيات.

وأضاف: "أعتقد بأنّنا سننطلق من المركز الـ 12. سأبذل كلّ ما في وسعي. لكن لا مجازفات جنونيّة، لكن في حال كانت هناك فرصة فسأغتنمها".

وتابع لاحقًا: "لا أعلم ما يُمكن تحقيقه بالانطلاق من المركز الـ 12، لكن سأحاول كسب بعض المراكز في أسرع وقتٍ ممكن في اللفّات القليلة الأولى".

وأكمل: "ذلك كي أتمكّن من التواجد في المعركة والانضمام إليهما (ساينز وفيرشتابن) في الأمام بأسرع وقتٍ ممكن".

وفي ما يتعلّق بالاستراتيجيّة بالدخول إلى السباق وافتقار الفرق للبيانات بعد تكريس مجريات التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة لاختبار إطارات بيريللي، قال: "حصلنا على تلك الطلعة في التجارب الثانية التي لم يكن بوسع أيّ أحدٍ آخر إكمالها لأنّني لم أشارك في الحصّة الأولى. كان بوسعي استخدام إطارات ميديوم وهو ما منحنا بعض البيانات".

وأكمل: "كما جمعنا القليل من البيانات الأخرى في الحصّة الثالثة. لكن لا أعتقد بأنّها ستكون عاملًا في التأثير على سباقنا بشكلٍ سلبي بشكلٍ عام".