فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير "لم يكن ليصدق" النتائج التي حققها في 2019

المشاركات
التعليقات
لوكلير "لم يكن ليصدق" النتائج التي حققها في 2019
11-12-2019

اعترف شارل لوكلير أن موسمه الأول مع فيراري كان أفضل مما توقع، إذ لم يكن ليصدق قدرته على تسجيل تلك النتائج الجيدة في 2019.

ترقى لوكلير لينضم إلى صفوف فيراري بعد موسم أمضاه في الفورمولا واحد مع ساوبر، وكاد يحرز فوزه الأول من قطب الانطلاق الأول خلال مشاركته الثانية مع فريق مارانيللو، لكن مشكلة في المحرك حرمته من ذلك في البحرين.

لكن، أحرز أصيل موناكو فوزه الأول في بلجيكا قبل أن يتبعه بفوز ثانٍ في مونزا سباق الموطن لفيراري.

أحرز لوكلير سبعة أقطاب انطلاق أولى، أكثر من أي سائق آخر هذا الموسم، وبالرغم من عدم قدرته على رفع عدد انتصاراته، لكنه وصل إلى منصة التتويج ثماني مرات لينهي الموسم بالمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة السائقين، وبفارق 24 نقطة أمام زميله سيباستيان لوكلير بطل العالم أربع مرات.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال انطباعه عن موسمه الأول مع فيراري: "أنا مسرور، لو قال لي أحدهم في بداية الموسم أنني سأحرز سبعة أقطاب انطلاق أولى وعشر منصات تتويج، لما كنتُ لأصدق ذلك".

وأكمل: "لذا، كان ذلك وبالتأكيد أكثر مما كنت أتوقع".

واسترسل: "بالنظر إلى الموسم، كانت هناك بعض الأخطاء، لذا فإن هدفنا يتمحور حول تفاديها وعدم تكرارها".

وأضاف: "لكنني راضٍ حيال موسمي الأول هذا".

اقرأ أيضاً:

حظي لوكلير بعدة فرص لإحراز فوزه الأول قبل العطلة الصيفية، لكنه تعرض لحادثة في تصفيات أذربيجان (حين كان ينافس على قطب الانطلاق الأول)، كما تجاوزه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في اللفة ما قبل الأخيرة ما حرمه الفوز في النمسا، كما واجه حادثة في جائزة ألمانيا الكبرى والتي كان لينطلق منها غالباً من قطب الانطلاق الأول.

وبعد العطلة الصيفية، كان بوسع لوكلير إحراز الفوز في أربعة سباقات متتالية - لكن استراتيجية غريبة لفيراري حرمته المركز الأول في سنغافورة ومنحته لزميله فيتيل، قبل أن يتسبب انسحاب الألماني في روسيا بدخول سيارة الأمان والتي انتزعت الفوز من براثن لوكلير مجدداً. 

كما أن قطب الانطلاق الأول له في المكسيك، تحول إلى مركز رابع في السباق بسبب استراتيجية فيراري.

"لم يكن موسماً سهلاً" اعترف لوكلير.

وأكمل: "في القسم الأول كنا نعاني، لكنني أعتقد أننا قدمنا عملاً جيداً، وأعتقد أن العمل المضني قد آتى أكله خلال النصف الثاني للموسم مع فوزين مذهلين".

وتابع: "من الواضح أن الفوز في مونزا أمرٌ لم أكن حتى لأحلم به".

اقرأ أيضاً:

واستكمل: "أن أقف على قمة منصة التتويج مع المئات والآلاف من مشجعي فيراري، لهو أمر جنوني بالفعل".

وأردف: "هذه التجارب من الموسم الأول لن أنساها أبداً. من ثم مجدداً، ما زال لدي عمل كبير من أجل التحسن".

من جهة أخرى، أكد لوكلير أنه اكتسب "مقداراً كبيراً" من الخبرة خلال أول موسم له مع فيراري، وأن أولويته تتمحور حول ضمان عدم تكرار أخطاء 2019 مرتين.

فقال مختتماً: "أنا واثق للغاية من أننا لن نسير إلا نحو الأفضل في الموسم المقبل".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021

المقال السابق

هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين شارل لوكلير
قائمة الفرق فيراري تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021

21د
2
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد ترفض بالإجماع استعمال إطارات بيريللي بمواصفات 2020

3
فورمولا 1

بينوتو: فيراري ليست بحاجة لتغييرات "جذرية"

4
فورمولا 1

بالتفصيل: مُحرّك هوندا الذي يُغذّي سيارة ريد بُل في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

العودة للاقتصار على العلم الشطرنجي الحقيقي لإعلان نهاية سباقات الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟ 10:43
فورمولا 1

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟

10 مرات استعملت فيها فرق الفورمولا واحد سيارات 10:27
فورمولا 1

10 مرات استعملت فيها فرق الفورمولا واحد سيارات "مؤقتة"

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت الجديدة للفورمولا واحد 01:24
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت الجديدة للفورمولا واحد

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

أحدث الأخبار

لوكلير "لم يكن ليصدق" النتائج التي حققها في 2019
F1

لوكلير "لم يكن ليصدق" النتائج التي حققها في 2019

هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021
F1

هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021

بالتفصيل: مُحرّك هوندا الذي يُغذّي سيارة ريد بُل في الفورمولا واحد
F1

بالتفصيل: مُحرّك هوندا الذي يُغذّي سيارة ريد بُل في الفورمولا واحد

باتريك هيد: قوانين 2021 "المتردية" ضروريّة لتقليص التباين بين الفرق
F1

باتريك هيد: قوانين 2021 "المتردية" ضروريّة لتقليص التباين بين الفرق

فرق الفورمولا واحد ترفض بالإجماع استعمال إطارات بيريللي بمواصفات 2020
F1

فرق الفورمولا واحد ترفض بالإجماع استعمال إطارات بيريللي بمواصفات 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.