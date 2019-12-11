لوكلير "لم يكن ليصدق" النتائج التي حققها في 2019

ترقى لوكلير لينضم إلى صفوف فيراري بعد موسم أمضاه في الفورمولا واحد مع ساوبر، وكاد يحرز فوزه الأول من قطب الانطلاق الأول خلال مشاركته الثانية مع فريق مارانيللو، لكن مشكلة في المحرك حرمته من ذلك في البحرين.

لكن، أحرز أصيل موناكو فوزه الأول في بلجيكا قبل أن يتبعه بفوز ثانٍ في مونزا سباق الموطن لفيراري.

أحرز لوكلير سبعة أقطاب انطلاق أولى، أكثر من أي سائق آخر هذا الموسم، وبالرغم من عدم قدرته على رفع عدد انتصاراته، لكنه وصل إلى منصة التتويج ثماني مرات لينهي الموسم بالمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة السائقين، وبفارق 24 نقطة أمام زميله سيباستيان لوكلير بطل العالم أربع مرات.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال انطباعه عن موسمه الأول مع فيراري: "أنا مسرور، لو قال لي أحدهم في بداية الموسم أنني سأحرز سبعة أقطاب انطلاق أولى وعشر منصات تتويج، لما كنتُ لأصدق ذلك".

وأكمل: "لذا، كان ذلك وبالتأكيد أكثر مما كنت أتوقع".

واسترسل: "بالنظر إلى الموسم، كانت هناك بعض الأخطاء، لذا فإن هدفنا يتمحور حول تفاديها وعدم تكرارها".

وأضاف: "لكنني راضٍ حيال موسمي الأول هذا".

حظي لوكلير بعدة فرص لإحراز فوزه الأول قبل العطلة الصيفية، لكنه تعرض لحادثة في تصفيات أذربيجان (حين كان ينافس على قطب الانطلاق الأول)، كما تجاوزه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في اللفة ما قبل الأخيرة ما حرمه الفوز في النمسا، كما واجه حادثة في جائزة ألمانيا الكبرى والتي كان لينطلق منها غالباً من قطب الانطلاق الأول.

وبعد العطلة الصيفية، كان بوسع لوكلير إحراز الفوز في أربعة سباقات متتالية - لكن استراتيجية غريبة لفيراري حرمته المركز الأول في سنغافورة ومنحته لزميله فيتيل، قبل أن يتسبب انسحاب الألماني في روسيا بدخول سيارة الأمان والتي انتزعت الفوز من براثن لوكلير مجدداً.

كما أن قطب الانطلاق الأول له في المكسيك، تحول إلى مركز رابع في السباق بسبب استراتيجية فيراري.

"لم يكن موسماً سهلاً" اعترف لوكلير.

وأكمل: "في القسم الأول كنا نعاني، لكنني أعتقد أننا قدمنا عملاً جيداً، وأعتقد أن العمل المضني قد آتى أكله خلال النصف الثاني للموسم مع فوزين مذهلين".

وتابع: "من الواضح أن الفوز في مونزا أمرٌ لم أكن حتى لأحلم به".

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واستكمل: "أن أقف على قمة منصة التتويج مع المئات والآلاف من مشجعي فيراري، لهو أمر جنوني بالفعل".

وأردف: "هذه التجارب من الموسم الأول لن أنساها أبداً. من ثم مجدداً، ما زال لدي عمل كبير من أجل التحسن".

من جهة أخرى، أكد لوكلير أنه اكتسب "مقداراً كبيراً" من الخبرة خلال أول موسم له مع فيراري، وأن أولويته تتمحور حول ضمان عدم تكرار أخطاء 2019 مرتين.

فقال مختتماً: "أنا واثق للغاية من أننا لن نسير إلا نحو الأفضل في الموسم المقبل".