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لوكلير "لم يكن قادرًا على الانعطاف" قبل إعادة انطلاقته الضعيفة في أستراليا

قال شارل لوكلير أنّ عبوره على مطاط قديم قبل المنعطف الأخير كان السبب وراء إعادة انطلاقه الضعيفة التي كادت أن تُكلّفه صدارة سباق جائزة أستراليا الكبرى.

لوكلير "لم يكن قادرًا على الانعطاف" قبل إعادة انطلاقته الضعيفة في أستراليا

بسط لوكلير سيطرته بشكلٍ مطلقٍ على حلبة ألبرت بارك في ظلّ تفوّق فيراري بأريحيّة على ريد بُل.

وأحرز أصيل موناكو انتصاره الثاني هذا الموسم بفارق 20 ثانية عن سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، لكنّ ذلك جاء بعد انسحاب ماكس فيرشتابن أقرب ملاحقيه.

ولم يبدُ أنّ فيرشتابن يفرض أيّ تهديد على لوكلير على صعيد الوتيرة، حيث اعترف الهولندي بأنّه "علم بعدم قدرته على منافسة لوكلير، لذا لم تكن هناك فائدة من تسليط الضغط عليه".

لكنّ حامل اللقب حصل على فرصة للاقتراب من تجاوز سائق فيراري عند إعادة الانطلاقة الثانية بعد فترة سيارة الأمان الثانية في منتصف السباق.

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فبعد خروج لوكلير بشكلٍ سيّئ من المنعطف الأخير، تمكّن فيرشتابن من التواجد بجانبه، لكنّه فشل في إتمام التجاوز عند المنعطف الأوّل.

وقال لوكلير أنّ إعادة الانطلاقة الضعيفة كانت نتيجة عبوره خارج خطّ التسابق قبل المنعطف الأخير، وهو ما كان يعني امتلاء إطاراته بأشلاء المطاط ما تسبّب في معاناته من ضعفٍ حادٍ في الاستجابة للانعطاف.

وقال في هذا الصدد: "حاولت التجهيز للمنعطف الأخير بأفضل شكلٍ ممكن، وبقيت إلى اليسار، لكنّني عبرت على الكثير من الأشلاء المطاطيّة في الحقيقة ولم يكن بوسعي الانعطاف في المنعطف الأخير، خسرت الكثير من التماسك".

وأضاف: "من ثمّ تواجدت جنبًا إلى جنب مع ماكس في المنعطف الأوّل، وتمكّنت من البقاء في الصدارة وتحسّن وضع الإطارات كثيرًا بعد ذلك. ومن ثمّ كان بوسعي توسيع الفارق للتمتّع ببعض الهامش".

وقال لوكلير أنّه في حين لم يتأثّر بالارتدادات الحادة لسيارة فيراري، فإنّ ذلك صعّب مهمّة دفاعه أمام فيرشتابن بالوصول إلى نقطة الكبح للمنعطف الأوّل.

وقال: "كانت إعادة الانطلاقة صعبة بعض الشيء لأنّني واجهت الارتدادات قبل المنعطف الأوّل. لذا لا تكون واثقًا مطلقًا قبل الكبح بقوّة للمنعطف الأوّل. لكنّ كلّ شيء سار على نحوٍ جيّد".

وأكمل: "لم يكن من المريح للغاية مواجهة ذلك طوال 58 لفّة".

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لوكلير "لم يكن قادرًا على الانعطاف" قبل إعادة انطلاقته الضعيفة في أستراليا

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