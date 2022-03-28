لوكلير: لم يكن بوسعي فعل المزيد للفوز في السعوديّة

خاض لوكلير وفيرشتابن معركة ممتعة على حلبة شوارع جدّة، حيث تصدّر لوكلير أغلب فترات السباق، لكنّ فيرشتابن بقي على مقربة منه طوال الوقت.

واستغلّ فيرشتابن أفضليّة السرعة القصوى لريد بُل في اللفّات الأخيرة ليُطيح بلوكلير، حيث أتمّ الهولندي تجاوزه الحاسم في المنعطف الأوّل مع بقاء أربع لفّات على النهاية.

وقال لوكلير بعد السباق أنّه قام وفريقه فيراري بكلّ شيء "على النحو الصحيح" في السباق، بما في ذاك خدعة وقفة الصيانة التي أجبرت سيرجيو بيريز المتصدّر المبكّر على التوقّف قبله.

وقال لوكلير لقناة "سكاي سبورتس اف1": "لا أعتقد بأنّه كان هناك المزيد لفعله. كانت هناك فرصة وخسرنا القليل بسبب الأعلام الصفراء في المنعطف الأوّل، لذا لم يكن نظام "دي آر اس" يعمل هناك، وكانت لتكون تلك فرصة للسماح لي بالتواجد بجوار ماكس في نهاية الخطّ المستقيم".

وأكمل: "ما عدا ذلك فأعتقد بأنّنا قمنا بكلّ شيء على النحو الصحيح كفريق، على صعيد الاستراتيجيّة ووقفات الصيانة وخدعة الاستدعاء في البداية مع بيريز، عملنا بشكلٍ جيّدٍ جدًا كفريق".

وأردف: "أعتقد بأنّ الأمر الوحيد الذي افتقرنا إليه ربّما هو اعتماد مستوى ارتكازيّة أقلّ في هذا السباق. لكنّ التطوير سيكون عاملًا أساسيًا هذا العام، وسنحتاج للضغط بأقصى ما لدينا".

واتّبع لوكلير وفيرشتابن بعض الخدع الذكيّة في المنعطف الأخير لمحاولة كسب أفضليّة نظام "دي آر اس" على الخطّ المستقيم الرئيسي، حيث وصفها فيرشتابن بـ "الألاعيب الذكيّة".

وقال لوكلير أنّ ذلك جاء نتيجة إدراكه أنّ فارق السرعة القصوى لصالح فيرشتابن سيُصعّب مهمّة الإبقاء على الهولندي خلفه.

وقال في هذا الصدد: "كنت أحاول فعل كلّ ما بوسعي فعله. علمت أنّ نقطة ضعفي هي السرعة القصوى بالمقارنة مع ريد بُل، كانوا سريعين بشكلٍ مذهلٍ على الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "كنت أضغط على نصف دوّاسة الوقود في الخطّ المستقيم الخلفي كي يتجاوزني ماكس وأحصل أنا على نظام دي آر اس إثر ذلك".

وأردف: "نجح ذلك في المرّة الأولى، لكنّه أدرك ذلك في المرّة الثانية وكبح مبكّرًا للغاية وأصبح الوضع فوضويًا إثر ذلك، لكنّني أعتقد بأنّها كانت معركة ممتعة".

ثمّ تابع: "أحبّ التسابق هكذا، وكان من الأسهل اتّباع السيارة الأخرى بالمقارنة مع ما توقّعته في البداية، لذا كان ذلك جيّدًا".