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لوكلير لم يكن بوسعه تخيّل خوض موسم أوّل جيّد كهذا مع فيراري

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لوكلير لم يكن بوسعه تخيّل خوض موسم أوّل جيّد كهذا مع فيراري
05-11-2019

قال شارل لوكلير المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد أنّه لم يكن بوسعه تخيّل خوض موسمٍ أوّل جيّدٍ بهذا القدر مع فريقه فيراري.

يتقدّم أصيل موناكو على زميله سيباستيان فيتيل وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ضمن المعركة على المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، كما حقّق قطب الانطلاق الأوّل في سبع مناسبات هذا الموسم إلى جانب تحقيقه لثلاثة انتصارات.

واعترف لوكلير أنّه بعد البداية الصعبة لموسم 2019 فإنّ هذه النتيجة كانت تبدو مستبعدة.

وقال حيال ذلك: "أعني بعد السباقات الأربعة أو الخمسة الأولى لم أكن لأتخيّل مطلقًا بأن أجد نفسي في هذا الموقع، لكنّني غيّرت بعض الأمور منذ ذلك الحين".

وتابع: "سارت الأحوال على نحوٍ أفضل بكثير منذ سباق فرنسا، أنا راضٍ جدًا عن موسمي. لم تكن لديّ توقّعات على صعيد النتائج، لكنّني أردت التحسّن، وأنا سعيدٌ جدًا بذلك".

وعندما سُئل عن أهميّة المركز الثالث في ترتيب البطولة، ما يعني أنّه سيكون حاضرًا في حفل توزيع جوائز "فيا" إلى جانب لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس، نفى أصيل موناكو أن يدفعه ذلك للظفر بلقب السائق الأوّل في الفريق.

وقال: "ليس ذلك من أجل الحفل بالتأكيد! أعني أنّني أعشق الحفلات، لكنّني لا أحبّ المركز الثالث في الحفلة. كما أنّ ذلك ليس من أجل الدور القياديّ في الفريق، بل إن مجرّد التواجد في المركز الثالث في ترتيب البطولة جنوني في حدّ ذاته".

وأضاف: "أعني أنّني كنت أقاتل على المركز الـ 13 في العام الماضي ولم أكن أتخيّل مطلقًا بأن أكون قادرًا على المنافسة على منصّة تتويج بطولة العالم هذا العام. لذا سيكون هذا إنجازًا رائعًا على الصعيد الشخصي وسأكون سعيدًا جدًا بذلك".

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واعترف لوكلير بأنّه كانت هناك بعض الفرص الضائعة هذا العام، لكنّه يُواصل التعلّم.

حيث قال: "أعتقد بأنّني لم أكن مثاليًا بالتأكيد، خاصة في السباق، فقد كان عليّ تحقيق الكثير من التقدّم، أعتقد بأنّني تعلّمت الكثير في المكسيك".

وأضاف: "من الواضح أنّه من الصعب رؤية الأمور من الخارج، لكن على صعيد أسلوب القيادة فقد اختبرت الكثير من الأمور خلال السباق. ولديّ فكرة واضحة عمّا يجب أن أختبره هنا".

ثمّ تابع: "كما لم نكن محظوظين في بعض السباقات، أعتقد بأنّنا كنّا لنُحقّق انتصارًا آخر في سوتشي، لكن لم يكن بوسعنا التحكّم في العطل الذي أصاب سيارة سيباستيان وأدّى إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة. لذا ضاعت بعض الفرص، لكنّني لا أعتقد بأنّها بالسوء الذي تبدو عليه".

وأكمل: "أعتقد بأنّ بوسعي التمتّع بتأثيرٍ أفضل  على صعيد الاستراتيجيّة. كانت هناك الكثير من الأشياء التي كان بوسعي كسائقٍ محاولتها ومساعدة الفريق على اتّخاذ قرار أفضل من خلالها في السباق الماضي، وهذا جزء من عمليّة التعلّم وأحتاج لإتمامها في أقرب وقتٍ ممكن".

وعندما سُئل حول وتيرة سباق فيراري بالمقارنة مع مرسيدس: "من الصعب جدًا الإجابة على هذا السؤال، لكنّنا نحاول العمل على كلّ شيء. بالتأكيد هناك بعض الحلبات التي كانت مستويات تآكل الإطارات عالية فيها ويبدو أنّهم قادرون على الحفاظ على الإطارات لفترة أطول، ونحن نعمل على ذلك".

وأكمل: "مثلما قلت سابقًا فإنّني أعتقد بأنّ هناك المزيد من التحسينات الممكنة من جانبي، ومحاولة بلوغ ذات الأزمنة في السباق من دون استهلاك الإطارات بهذا القدر، وأنا أعمل على ذلك ومتأكّدٌ من أنّ النتائج ستأتي لا محالة إن واصلنا العمل بشكلٍ جيّد".

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