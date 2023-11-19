لوكلير "لم يقم بعمل كافٍ" في تصفيات لاس فيغاس رغم قطب الانطلاق الأول

حقق لوكلير قطب الانطلاق الأول في لاس فيغاس متقدماً على زميله كارلوس ساينز وماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وسجل أصيل موناكو زمناً ضمن له المركز الأول بفارق 0.044 عن زميله ساينز - الذي سيتراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب استعمال وحدة طاقة جديدة خارج الحد المسموح بعد حادثة التجارب الحرة الأولى بعد الارتطام بغطاء تصريف.

لكن بدا لوكلير محبطاً من أدائه، مشيراً إلى أنه كان يمتلك القدرة على التحسين بشكل أكبر في القسم الثالث.

حيث قال: "مسرور بالتأكيد من الواضح أنها جولة مذهلة والانطلاق من المركز الأول في السباق أمر رائع".

وأكمل: "لكنني محبط من لفتي الأخيرة لكنها كافية للمركز الأول".

وأردف: "أعتقد أن أفضل لفاتي كانت في القسم الثاني، وهذا ما كان يجب أن أكرره في القسم الثالث. لكنني في النهاية حققت قطب الانطلاق الأول، ولن أشتكي من ذلك".

ومع عقوبة ساينز، فسينطلق فيرستابن من الصف الأول الآن، وبالنظر إلى مجريات الموسم فيمكن القول أنه من الممكن التفوق على سيارة ريد بُل في اللفة الأولى، لكن وتيرتها تتحسن كثيراً مع مرور السباق والتعامل مع معدلات التآكل.

"علينا التركيز الكامل غداً في السباق وعادة ما نفتقد الوتيرة أيام الأحد" قال لوكلير.

وأكمل: "لكني آمل أن نقدم كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".

من جهته، قال فيرستابن: "كان الجو بارداً والمسار زلقاً وطبعاً مع التواجد على حلبة شوارع تحاول الاقتراب قدر الإمكان من الحائط".

وأكمل: "كانت حصة ممتعة لا أعتقد أننا قدمنا أقصى ما بوسعنا خاصة على مدار اللفة الواحدة".

وأردف: "آمل أن نشق طريقنا للأمام غداً في السباق كنت أفضل لو امتلكت وتيرة أسرع".

واختتم: "لكن النقاط تُسجّل غداً فلا أحد يعلم كيف ستسير الأمور".