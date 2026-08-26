لوكلير "لم يفهم" قرار فيراري الاستراتيجيّ في زاندفورت

شكك شارل لوكلير في قرار استراتيجي اتخذته فيراري خلال جائزة هولندا الكبرى، ربما كلفه فرصة الصعود إلى منصة التتويج في زاندفورت. وتمثل القرار المعني في توقفه في نهاية اللفة 43، ما ترك السائق المونغاسكي من دون أي وسيلة حقيقية لمنافسة جورج راسل على المركز الثالث خلال المراحل الأخيرة من السباق.

وقال لوكلير بعد السباق لشبكة سكاي سبورتس: "لم أفهم حقاً لماذا كان علينا التوقف قريباً جداً من توقف جورج، لأن ذلك كان بمثابة تأكيد أننا سننهي السباق خلف جورج، إذ مع فارق لفتين أو ثلاث لم يكن هناك الكثير الذي يمكنني فعله، وشعرت بأن إطاراتي لا يزال بإمكانها تقديم المزيد".

وكان لوكلير على بُعد أقل من ثانية من راسل قبل أن يدخل سائق مرسيدس إلى منطقة الصيانة في نهاية اللفة 40، وكان بإمكانه تمديد فترته على الحلبة لمحاولة خلق فارق أكبر في عمر الإطارات مقارنة بمنافسه. وقد أثبت هذا التكتيك نجاحه في السباق، إذ كانت هذه بالضبط الاستراتيجية التي سمحت للاندو نوريس بالفوز. فبعد أن ظل عالقاً خلف كيمي أنتونيللي طوال معظم السباق، أجرى سائق مكلارين توقفه الأخير بعد الإيطالي بسبع لفات، ثم قلص الفارق سريعاً وتجاوز سائق مرسيدس لينتزع صدارة السباق.

لكن فيراري، بدلاً من ذلك، استدعت لوكلير إلى منطقة الصيانة بعد راسل بثلاث لفات فقط.

وقال لوكلير لوسائل الإعلام بعد السباق إنه شعر بأن الفريق استسلم فعلياً في معركته مع مرسيدس بهذا القرار.

وأضاف: "فوجئت كثيراً بالتوقف مبكراً إلى هذا الحد بعدما فعلنا بالضبط ما أردناه. كان جورج يتوقف، ولذلك كان ينبغي لنا الاستمرار لخمس أو عشر لفات إضافية لخلق فارق في الإطارات والعودة لمنافسته في نهاية السباق.

وأردف: "لكن للأسف، بعد لفتين أُبلغت بضرورة التوقف، وهو ما فعلته بعد ذلك، أعتقد، بثلاث لفات".

وربما كان لويس هاميلتون أحد العوامل التي دفعت فيراري إلى مطالبة لوكلير بالتوقف أبكر مما كان يريده. إذ كان بطل العالم سبع مرات يعتمد استراتيجية مختلفة، ووصل إلى لوكلير في لحظة حاسمة من سباقه، وطالب الفريق بتبديل موقعي السيارتين. ومن غير الواضح ما إذا كان الفريق قرر استدعاء لوكلير لتجنب إبطاء هاميلتون، لكن لوكلير أكد أنه كان يرغب في البقاء على الحلبة.

وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان مستعداً لتبديل المراكز مع هاميلتون وتمديد فترته: "أحتاج إلى مراجعة شكل الوضع، لكنني كنت سعيداً بالاستمرار لفترة أطول".

وجاءت الدعوة الأولى من فيراري للتوقف في اللفة 42، لكن لوكلير رد على مهندسه بسؤال: "ماذا تقصد؟ هذا يفسد سباقي إذا توقفت بعد لفتين من جورج".

وبعدما لم يتلق أي رد، أضاف بعد ثوانٍ: "مرحباً؟".

ورد مهندسه: "نعم، سنعود إليك"، قبل أن يؤكد لاحقاً: "شارل، نريدك أن تتوقف".

لكن السائق تجاوز مدخل منطقة الصيانة، في ما بدا أنه استمرار لاعتراضه على القرار، قبل أن يتلقى الأمر مجدداً في اللفة التالية: "توقف يا شارل، توقف. سنركب الإطارات القاسية".

وبعد توقفه، خرج لوكلير من منطقة الصيانة متأخراً عن راسل بنحو ست ثوانٍ، وقلص الفارق إلى أقل من ثانيتين بعد نحو 12 لفة. لكن فارق السرعة لم يكن كبيراً بما يكفي للاعتماد على تجاوزه على الحلبة، إذ يتطلب زاندفورت فارقاً أكبر في الأداء لتنفيذ التجاوزات.

وفي تلك المرحلة، كان لا يزال بإمكانه المنافسة على المركز الرابع، إذ أبقت فيراري هاميلتون على الحلبة في محاولة لتمديد فترته حتى نهاية السباق، لكن فارق السرعة كان سيجعل البريطاني على الأرجح يتراجع خلف راسل ولوكلير. غير أن سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 55 منحت فيراري فرصة لإدخال هاميلتون، وهو ما استغله الفريق. وتوقف لوكلير أيضاً، ما ثبته في المركز الخامس. ولحق بزميله، الذي كان يطارد راسل في نهاية السباق، لكن سائقي فيراري أنهيا السباق في النهاية خلف سيارتي مرسيدس.

فرصة التوقّف الأبكر الضائعة

أثبت السباق أن فيراري لم تتمكن من استغلال سرعتها القوية جداً بسبب عدة عوامل.

وكان من الممكن أن يسير سباق لوكلير بشكل مختلف تماماً لولا خسارته المركز لصالح أوسكار بياستري عند إعادة الانطلاق. لكن بعدما علق خلف الأسترالي خلال فترته الأولى، لم يتمكن لوكلير من استخدام سرعة فيراري لمنافسة السائقين في المقدمة.

وأخر الفريق توقفه الأول، ثم اختار الإطارات المتوسطة، مقابل الإطارات الصلبة التي استخدمها بياستري، لمساعدته على تجاوز سائق مكلارين. لكن التوقف البطيء جعله يخرج من منطقة الصيانة متأخراً بست ثوانٍ عن الأسترالي. ولم يحتج لوكلير سوى إلى ست لفات للحاق ببياستري، قبل أن يتجاوزه في النهاية في اللفة 34.

وبحلول ذلك الوقت، كان راسل يتقدم بفارق ثلاث ثوانٍ فقط، وقلص لوكلير هذا الفارق في الوقت المناسب لمحاولة فيراري تنفيذ التوقّف الأبكر للتجاوز على مرسيدس. وكشف مدير فيراري فريد فاسور بعد السباق أن هذه كانت الخطة الأصلية، لكن استراتيجيي سكوديريا ترددوا.

وقال فاسور لشبكة سكاي ألمانيا: "أعتقد أن الأمر يتعلق كثيراً بالتنفيذ. كانت السرعة جيدة، بل وقوية مقارنة بمرسيدس على ما أعتقد. المشكلة هي أننا خسرنا المركز أمام بياستري عند إعادة الانطلاق الثانية. علقنا خلفه وخسرنا الكثير من الوقت، ثم عندما تمكنا من التقدم عليه، أصبحنا في مرحلة ما قريبين جداً من تنفيذ التوقّف الأبكر على راسل. لكن كانت هناك مجموعة من السيارات، وحصل بعض الارتباك، ولم نفعل ذلك.

وواصل شرحه بالقول: "إنه خطؤنا، خطئي. لكن الأمر بشكل عام يتعلق أكثر بالتنفيذ".

وفي نهاية اللفة 40، أخبرت فيراري لوكلير: "توقف عكس استراتيجية راسل"، لكن بعدما دخل سائق مرسيدس إلى منطقة الصيانة، كانت فرصة تنفيذ التوقّف الأبكر قد ضاعت.

وعلى الرغم من قول فاسور إن عدم إدخال لوكلير قبل ذلك بلفة كان خطأ، فإن ذلك ربما لم يكن لينجح أيضاً، إذ كان شارل سيعود إلى الحلبة مباشرة خلف مجموعة من السيارات المتأخرة تضم كارلوس ساينز وفرانكو كولابينتو وأرفيد ليندبلاد، وكان بإمكانهم منعه من استغلال الفرصة بالكامل خلال لفة الخروج.

وبعد ذلك، كانت الفرصة الحقيقية الوحيدة أمام لوكلير للمنافسة على المركز الثالث تتمثل في تأخير توقفه الثاني وخلق فارق كافٍ في عمر الإطارات مقارنة براسل، لكن فيراري لم تستغل هذه الفرصة في النهاية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من قول فاسور إن سرعة فيراري كانت أقوى من مرسيدس يوم الأحد، فإن أنتونيللي وراسل هما من صعدا إلى منصة التتويج، بينما جاء هاميلتون ولوكلير خلفهما مباشرة.

وكما أشار سائق فيراري بعد السباق، فعلى الرغم من أن فيراري ربما لم تستفد من استراتيجيتها بأقصى قدر ممكن، فإن المشكلة الأكبر لسكوديريا في زاندفورت كانت عدم قدرتها على استغلال سرعتها في السباق يوم الأحد، ويرجع ذلك أساساً إلى مراكز انطلاقها المتأخرة، بعدما عانى الفريق لمجاراة منافسيه في التصفيات.

ومع إنهاء هاميلتون ولوكلير للتصفيات في الصف الثالث على حلبة يصعب فيها التجاوز، وجدت فيراري نفسها مضطرة لمحاولة هزيمة منافسيها عبر الاستراتيجية.

وقال لوكلير بعد نهاية السباق: "أعني، كان سباقاً محبطاً بصراحة، لأن الأمور سارت في الاتجاه الخاطئ بسبب أشياء لا يمكننا التحكم بها فعلياً، مثل توقيت سيارة الأمان الافتراضية، الذي لم يكن مناسباً لنا".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، أعتقد أن سرعتنا كانت قوية، وقدمنا تجاوزاً جيداً على أوسكار، وأعتقد أننا أدرنا الإطارات بشكل جيد. الشيء الذي نحتاج إلى فهمه هو سرعتنا في التصفيات. هذا بالفعل هو الجانب الذي نفتقده في الوقت الحالي".