لوكلير "لم يفهم السبب وراء" هجوم ساينز المبكّر في سباق إسبانيا

اتّهم شارل لوكلير زميله كارلوس ساينز في فيراري بالرغبة في "القيام بشيء مثير" لمسيرته في الفورمولا 1 وذلك بعد وقوع احتكاكٍ بينهما.

لحق ساينز بلوكلير في نهاية اللفّة الثانية وأقدم على حركة تجاوزٍ عليه بالدخول إلى المنعطف الأوّل من الجهة الخارجيّة، وذلك في الوقت الذي بقي فيه لوكلير على الحفف الداخليّة.

ولمس الجناح الأمامي من سيارة لوكلير بالإطار الخلفي الأيمن لسيارة ساينز، وانتهى المطاف بالإسباني وهو يتّجه عبر مسلك النجاة عند أوّل منعطفين، وهو ما وضعه أمامه بالدخول إلى المنعطف الثالث.

وقال لوكلير المنزعج من ذلك أنّ الاحتكاك بينهما جعل سباقه أصعب وأشار إلى أنّ ساينز أراد إثارة الإعجاب على أرضه في ظلّ اقترابه من نهاية مفاوضاته بشأن عقده مع فريقه الجديد.

وقال لوكلير: "كانت لدينا استراتيجيّة واضحة لبداية السباق وأنّ على كلينا الحفاظ على إطاراتنا للهجوم لاحقًا".

وأضاف: "لم يُحافظ كارلوس على إطاراته مطلقًا في المنعطف الـ 14 وحصل على فرصة لتجاوزي في المنعطف الأوّل، وذلك مؤسفٌ لأنّنا خسرنا وقتًا معًا. ألحقت ضررًا بجناحي الأمامي بسبب الاحتكاك مع كارلوس وهو ما زاد سباقنا صعوبة".

وأكمل: "لم أفهم سبب ذلك خاصة بعد أن طلب منا الفريق الحفاظ على الإطارات في تلك المرحلة قبل السباق أصلًا. لم يكن ذلك ضروريًا، لكنّني أتفهّم أيضًا أنّه على أرضه وأنّ هذه لحظة مهمّة لمسيرته وأعتقد بأنّه أراد القيام بشيء مثير. لكنّني لم أكن الشخص المناسب على الأرجح لفعل ذلك معه".

وقال لوكلير أنّ فيراري "لم تتمتّع بوتيرة كافية" في مواجهة ثنائيّ مرسيدس للمنافسة على منصّة التتويج، وهو شعورٌ شاركه فيه ساينز.

وقال الإسباني: "لم نكن قادرين على المنافسة على منصّة التتويج مطلقًا، لكن من الواضح أنّ خيار التوقّف الأبكر والانتقال إلى ميديوم ومن ثمّ هارد لم ينجح اليوم. كانت هذه الإطارات بطيئة جدًا اليوم، واختار الآخرون إطارات سوفت، ميديوم، سوفت وكانت تلك الاستراتيجيّة الأسرع".