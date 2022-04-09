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لوكلير "لم يعلم مواقع حدود المسار" بسبب أشعّة الشمس قرب الغروب في تصفيات أستراليا

قال شارل لوكلير أنّه لم تكن لديه أيّ فكرة حول مواقع حدود المسار نتيجة أشعّة الشمس مع اقتراب المغرب في تصفيات أستراليا، وذلك في طريقه نحو قطب الانطلاق الأوّل.

لوكلير "لم يعلم مواقع حدود المسار" بسبب أشعّة الشمس قرب الغروب في تصفيات أستراليا

سُمع لوكلير وهو يطلب من فريقه فيراري تجهيز خوذة جديدة بأكثر حاجبٍ داكنٍ متاحٍ في ظلّ معاناة السائقين على صعيد الرؤية نتيجة تأثير الشمس على بصرهم.

وبرزت المشكلة بسبب امتداد التصفيات لـ 30 دقيقة إضافيّة في المساء بسبب علمين أحمرين نتيجة حادث لانس سترول ونيكولاس لاتيفي في القسم الأوّل ومن ثمّ حادث فرناندو ألونسو في بداية القسم الثاني.

كما سُمع لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن وهما يتذمّران من ذات المشكلة في نهاية القسم الثاني.

وقال لوكلير أنّه "لم يكن بوسع السائقين رؤية أيّ شيء" في القسم الثاني بسبب انخفاض الشمس، وهو ما دفعه لطلب تغيير حاجب خوذته.

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وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الفارق الذي أحدثه تغيير الحاجب، قال لوكلير: "جازفت كثيرًا في لفّتي الأولى في القسم الثاني بصدق لأنّه لم تكن لديّ أيّ فكرة حول مواقع حدود المسار".

وأضاف: "تخمّن موقعها فحسب بناءً على زخم عطلة نهاية الأسبوع وتعلم تقريبًا أنّ عليك الانعطاف في ذلك المكان".

وأكمل: "لكن لم تكن لديّ أيّ فكرة بتاتًا حول حدود المسار وكان ذلك صعبًا للغاية".

وأردف: "لذا انتقلنا إلى الحاجب الداكن. أعتقد بأنّه كانت هناك بعض الغيوم في بداية القسم الثالث، لذا كان ذلك مثاليًا. ومن ثمّ عادت الرؤية لتكون سيّئة للغاية في الطلعة الأخيرة عند المنعطف الأوذل".

ثمّ تابع: "لكنّني لا أعتقد بأنّ بوسعنا فعل أيّ شيء، حتّى مع حاجب داكن فلم يكن بوسعي الحصول على رؤية كافية وستُصبح الرؤية قاتمة للغاية في بقيّة أجزاء الحلبة التي فيها غيوم".

من جانبه قال سيرجيو بيريز، الذي حلّ ثالثًا خلف لوكلير وفيرشتابن، أنّ أشعّة الشمس كان المؤثّر الأكبر في أدائه.

وقال المكسيكي: "كانت الشمس منخفضة جدًا، لذا قمنا بتغيير الحاجب عدّة مرّات. كان الحاجب قاتمًا بالكامل في لفّتي الأولى في القسم الثالث كونه لم تكن هناك أيّ شمس، لذا عدت إلى الحاجب الآخر ومن ثمّ عادت المشس. لم ننجح في ذلك".

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